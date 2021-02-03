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看淡後市、籌錢打官司 香港泛民掀賣樓潮

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

近日市場錄得多名香港民主派人士沽售物業，最新一起是公民黨前黨魁余若薇及其家人上月以3600萬元（港幣，下同，約464萬美元）售出西半山康苑一單位，持貨至今近33年，升值近15倍。

香港01報導，據土地註冊處資料顯示，西半山干德道康苑低層C室，上月連車位以約3600萬元轉手，呎價約1萬7761元。單位實用面積2027平方呎，屬於四房間隔。資料顯示，上述物業原由ALBACORE LIMITED持有，公司董事包括資深大律師、前公民黨黨魁余若薇及其家人，物業於1988年以約230萬元購入，帳面賺約3370萬元，升值近15倍。據了解，單位去年開始放盤，當時叫價4200萬元。

至於與上述成交同層的E室，面積2872平方呎，於2019年3月錄得6030萬元易手，呎價約2萬996元，反映余若薇此次沽貨，成交呎價較兩年前再低約15%。

事實上，近期接連有泛民人士沽貨，支聯會主席李卓人上月中，以低市價一成沽出2006年底購入的美孚新邨單位，市傳作價約1000萬元，單位帳面升值約668萬元或兩倍；民主黨副主席林卓廷亦售出其自住的沙田翠湖花園三房單位，約以1268萬元成交，持貨約11年，現易手帳面升值716萬元。而前立法會議員區諾軒區諾軒則於去年12月售出將軍澳裕明苑居屋單位；前香港眾志秘書長黃之鋒家人持有的鴨脷洲海怡半島三房單位，去年11月以較市價低約一成賣出，但持有13年仍賺565萬。據知，早前涉嫌協助12港人偷渡被捕的律師兼九龍城區議員黃國桐，亦被發現去年起出售及放售名下物業。

李卓人指，賣樓因看淡後市，但強調，「唔會移民，唔會離開香港」；林卓廷則表示，賣樓是為了套現，以應付子女升學，及多宗官司涉及的漫長開支，同時表示會轉租樓，不會離港。

香港 升學 美元

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