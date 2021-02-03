我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

華盛頓州擬徵「億萬富豪稅」貝佐斯、蓋茲都要繳

香港新通識課重整 聚焦認識國情、維護國安法

香港新聞組／香港3日電
香港教育局提出，替代高中通識科的新科目首項是「了解香港特別行政區的憲制基礎、與國家的關係，和國家的最新發展，從而探究兩地互動發展的機遇和挑戰」。（中通社資料照片）
香港教育局提出，替代高中通識科的新科目首項是「了解香港特別行政區的憲制基礎、與國家的關係，和國家的最新發展，從而探究兩地互動發展的機遇和挑戰」。（中通社資料照片）

香港高中通識教育科將重整成新科目，教育局昨日公布提出課程及課時減半，課程由以往六大單元縮減為三大主題，當中強調讓學生要認識「一國兩制」下的香港，以及改革開放以來的國家，學習重點包括維護國安法、中央憲制地位、國家「不同領域取得的成就」等，所有改革最快下學年、即今年9月，由中四級開始實施。

•最快9月中四級實施

香港文匯報報導，負責檢討中小學課程的學校課程檢討專責小組去年就高中四個核心科目提出課程和評估優化方案，教育局昨日向全港中學發出通函進行問卷調查，了解意見。通函指出，現時通識科總課時為250小時，取代通識科的新科目之課程內容將減至大約一半，也取消獨立專題探究，建議總課時為130小時至150小時。原本的6大單元亦會縮減為3大主題，分別為「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」、「互聯相依的當代世界」，每個主題約佔45小時至50小時。

優化版的課程宗旨則提到學生須以已發展成熟的當代課題作多角度思考，幫助他們作出合乎法理情的分析，在多元社會中傳承中華文化傳統、加深對個人中國國籍和中國公民身分的了解和認同等。

另據明報報導，教協副會長田方澤認為科目淪為「灌輸式的國民教育」，只唱好國家。田方澤稱，三大主題中兩個涉及國家發展，批評學習重點一味只提國家「貢獻」、「成就」等，根本不可令學生全面認識、學正反事宜。他說，通識教育提倡學生了解個人、社會、周遭生活環境，接觸劏房、保育這些議題，培養批判思維等，然而改革後甚少涉獵本地議題，與通識理念背道而馳。

香港教育局提出，替代高中通識科的新科目首項是「了解香港特別行政區的憲制基礎、與國...
香港教育局提出，替代高中通識科的新科目首項是「了解香港特別行政區的憲制基礎、與國家的關係，和國家的最新發展，從而探究兩地互動發展的機遇和挑戰」。圖為將軍澳區一家中學。（中通社資料照片）

教育局 香港 中國

上一則

代表加拿大「泳」奪世界冠軍 中國棄嬰將挺進奧運

下一則

看淡後市、籌錢打官司 香港泛民掀賣樓潮

延伸閱讀

港版國安罪捕人近百 反送中捕人已逾萬

港版國安罪捕人近百 反送中捕人已逾萬
被批評疫情不透明 中：盼美方邀請WHO赴美溯源

被批評疫情不透明 中：盼美方邀請WHO赴美溯源
97人去年因國安法被捕 警方稱香港已恢復穩定

97人去年因國安法被捕 警方稱香港已恢復穩定
上任首受訪 布林肯：以實力接觸中國 接受香港難民

上任首受訪 布林肯：以實力接觸中國 接受香港難民

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任