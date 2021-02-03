香港新通識課重整 聚焦認識國情、維護國安法

香港教育局提出，替代高中通識科的新科目首項是「了解香港特別行政區的憲制基礎、與國家的關係，和國家的最新發展，從而探究兩地互動發展的機遇和挑戰」。（中通社資料照片）

香港 高中通識教育科將重整成新科目，教育局 昨日公布提出課程及課時減半，課程由以往六大單元縮減為三大主題，當中強調讓學生要認識「一國兩制」下的香港，以及改革開放以來的國家，學習重點包括維護國安法、中央憲制地位、國家「不同領域取得的成就」等，所有改革最快下學年、即今年9月，由中四級開始實施。

•最快9月中四級實施

香港文匯報報導，負責檢討中小學課程的學校課程檢討專責小組去年就高中四個核心科目提出課程和評估優化方案，教育局昨日向全港中學發出通函進行問卷調查，了解意見。通函指出，現時通識科總課時為250小時，取代通識科的新科目之課程內容將減至大約一半，也取消獨立專題探究，建議總課時為130小時至150小時。原本的6大單元亦會縮減為3大主題，分別為「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」、「互聯相依的當代世界」，每個主題約佔45小時至50小時。

優化版的課程宗旨則提到學生須以已發展成熟的當代課題作多角度思考，幫助他們作出合乎法理情的分析，在多元社會中傳承中華文化傳統、加深對個人中國 國籍和中國公民身分的了解和認同等。

另據明報報導，教協副會長田方澤認為科目淪為「灌輸式的國民教育」，只唱好國家。田方澤稱，三大主題中兩個涉及國家發展，批評學習重點一味只提國家「貢獻」、「成就」等，根本不可令學生全面認識、學正反事宜。他說，通識教育提倡學生了解個人、社會、周遭生活環境，接觸劏房、保育這些議題，培養批判思維等，然而改革後甚少涉獵本地議題，與通識理念背道而馳。