香港國安法上路7個月 警拘97人 檢控8人

港警2日公布去年犯罪數據，反送中運動迄今，被捕人數已逾萬。圖為反送中期間，港警壓制示威者。（路透資料照片）

港警昨公布2020年犯罪數據，稱涉嫌違反「港區國安法 」而被拘捕的有97人，其中包括壹傳媒創辦人黎智英、黃之鋒等人士，而最大型的集體拘捕行動是55名參與民主派香港 立法會初選人士，他們分別被控分裂國家、顛覆國家政權、勾結外國勢力及恐怖活動等罪名，暫時只有8人被檢控。而反送中 運動迄今，被捕人數已逾萬。

香港警務處長鄧炳強2日在香港立法會保安事務委員會匯報去年犯罪情況，稱港區國安法實施以來，社會秩序漸漸恢復穩定，但警方會嚴防違法活動死灰復燃，特別提防個別激進的人發動「孤狼式襲擊」。

港區國安法去年6月30日由中國人大常委會公布，去年7月1日實施首日，港警首度以違反港區國安法為由，拘捕10名香港市民。當日香港民陣的71遊行被警方以疫情為由禁止，被捕10人均被指參加遊行違反國安法。

其後警方不斷以違反國安法罪實施拘捕，影響最大的是8月10日拘捕壹傳媒創辦人黎智英及多名集團高層，指控其勾結外國或境外勢力危害國家安全。同日深夜，警方再次出動到寓所拘捕學生領袖周庭。

而以違反港區國安法為罪名，最大規模拘捕行動是今年1月6日，港警出動千名警力，搜捕53名曾協調及參與去年立法會初選人士，指涉嫌「顛覆國家政權」罪。其後又以同一參加初選的罪名，拘捕了已在羈押中的黃之鋒和譚得志。

目前被以港區國安法拘捕的人士中，約八成被指控涉及與分裂或顛覆國家有關的罪名。按港區國安法條文訂下的四大罪行，即「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「恐怖活動罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，最高刑罰均可判處內地稱的無期徒刑，即香港稱的終身監禁。

鄧炳強稱，整體犯罪數字上升，主要是詐騙增加7000多宗，勒索、毒品、賭博、有組織賣淫等罪案，統計約2成至5成半升幅。而反送中事件引發的暴力及違法情況去年有緩和。

他並稱，截至去年，香港有1萬零200人在反送中活動中被捕，4成報稱是學生。有2450人被檢控。他承認沒有證據顯示反送中案件被捕人牽涉毒品問題，但指反送中示威現場氣氛亢奮，形容亢奮程度與吸食毒品後相似，有時以為示威者吸毒。