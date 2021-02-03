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指同區對手扮獨立候選人 香港民主黨區議員洪駿軒遭DQ

香港新聞組／香港3日電

香港觀塘翠屏區前區議員鄭強峰前年競逐連任，以381票之差落敗於民主黨洪駿軒。鄭強峰隨後提出選舉呈請，指洪駿軒拉票時派發的傳單資料涉嫌惡意抹黑。法官周家明昨天頒布判詞，裁定鄭強峰選舉呈請勝訴，而洪駿軒非妥為當選。

香港電台報導，這宗是前年區議會選舉後，首宗建制派經選舉呈請勝訴，以致有民主派區議員喪失資格的案件。洪駿軒在社交網頁表示，對判決應感到十分失望，正與律師團隊商討判決書法律觀點，再考慮是否上訴。

觀塘翠屏區前區議員鄭強峰，參選2019年區議會選舉競逐連任，以381票之差落敗於民主黨洪駿軒。鄭強峰前年提出選舉呈請，指洪駿軒拉票時派發的傳單資料，屬誤導並涉嫌惡意抹黑。

洪駿軒當時的拉票傳單，印有鄭強峰的相片，上面寫有「慎防假獨立，背棄民意保皇黨」等字句。

鄭強峰代表律師在審訊時說，他並無指自己「獨立」，亦一直公開自己是「創建力量」及「公屋聯會」成員。洪駿軒一方則指，「獨立」可意指一個人不隸屬任何政黨或組織。

法官周家明指出，「獨立」是指參選人不隸屬任何政黨或政治團體等，沒有任何政黨提名或支持，而鄭強峰從沒聲稱自己「獨立」，裁定洪駿軒在拉票傳單上的陳述屬誤導，鄭強峰勝訴。

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