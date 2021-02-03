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香港去年零售跌24% 歷來最差 零售業悲觀農曆年生意

香港新聞組／香港3日電
2020年香港全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,265億港元，較2019年全年下跌24.3%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌25.5%。圖為北角街頭一家店舖打出「無奈結業」的告示。（ 中新社資料照片）
2020年香港全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,265億港元，較2019年全年下跌24.3%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌25.5%。圖為北角街頭一家店舖打出「無奈結業」的告示。（ 中新社資料照片）

香港政府統計處2日發佈的數據顯示，2020年香港零售業銷售額的臨時估計數字為3265億港元，同比下跌24.3%。新華社報導，全年的總銷售量臨時估計數字同比下跌25.5%，是有記錄以來最大的年度跌幅。

根據特區港府最新統計，在2020年，銷售額下跌較多的行業包括：藥物及化妝品下跌50.0%，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物下跌54.0%，服裝下跌41.3%，鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌39.7%。

港府統計處說，2020年12月零售業銷售額的臨時估計數字為314億港元，同比下跌逾10%。2020年12月與2019年12月相比，銷售額下跌較多的行業包括：藥物及化妝品下跌40.9%，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物下跌40.8%，鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌36.7%，服裝下跌27.8%。

另據明報報導，香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，對今年農曆新年生意十分悲觀，一向表現正面的家居用品預計將錄得單位數字跌幅。超市會員預計，限聚令期間拜年及送禮活動有所減少，預計生意將下跌一成；百貨公司預計亦跌逾兩成，珠寶鐘表、服裝亦跌兩至四成。不過，食品、電器及眼鏡類別的反應相對正面，普遍預計有單位數字升幅。

香港 零售業

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