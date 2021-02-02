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開園99年首次 香港黃大仙祠取消頭炷香

香港新聞組／香港2日電
黃大仙祠上頭炷香活動今年將取消，這是近百年來頭一遭。圖為不少善信1日前往參拜求籤。（中通社）
黃大仙祠上頭炷香活動今年將取消，這是近百年來頭一遭。圖為不少善信1日前往參拜求籤。（中通社）

疫情持續，今年除夕（11日）晚黃大仙祠上頭炷香活動將取消，當晚亦不會開園。今年將是開園99年以來首次取消頭炷香活動。

明報報導，嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長李耀輝表示，黃大仙祠年三十會由上午7時半至下午4時半開放，年三十晚黃大仙祠不會開園，將改由他及嗇色園董事會主席馬澤華連同5名副主席在午夜12時舉行「五行七星護香江祈福科儀」，信眾可同步在家中朝向獅子山方向上稟黃大仙，祈求庇佑。嗇色園的臉書、港台電視31台將直播儀式。

據報導，年初二早上由沙田鄉事委員會主持的車公廟求籤，將不開放予公眾參與。年初一至正月十五期間，黃大仙祠會實施人流管制措施，善信進祠可選擇掃「安心出行」二維碼、拍八達通並輸入電話號碼，或由職員登記個人資料，登記後會得到一張「入園特許證」，特許證每天顏色不同，持有當日發出的特許證才可入祠。嗇色園行政總幹事冼碧珊補充，祠內最高容納1000人，會以紅外線人流統計系統點算人數。冼說往年視乎天氣，年初一入祠人數介乎5萬至7萬，預計今年年初一全日入祠人數亦達5萬，建議善信避免在早上10時、午飯前後時段入祠。

報導稱，農曆年尾是市民「還神」日子，香燭檔「溫綿興」店員溫女士昨表示，疫情下黃大仙祠人流少三分之一，「坐一朝未有生意」，市民買拜神祭品亦比以往「手緊」，預計生意額少一半。永發香檔職員表示，祠方並無通知最新安排，「點解唔建議市民帶香入去但又可以裝香？不如索性閂埋門唔好開啦！」頭炷香「常客」、藝人黃夏蕙表示，會在年初一下午到祠上香。

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