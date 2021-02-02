我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

港連環突封油尖、元朗、九龍城4區 強檢1703人0確診

香港新聞組／香港2日電
香港共有四處地方被列入指明受限區域。圖為大批警員和工作人員在尖沙咀金鑾大廈開展工作。 (中新社)
香港共有四處地方被列入指明受限區域。圖為大批警員和工作人員在尖沙咀金鑾大廈開展工作。 (中新社)

港府昨宣布，防疫進入「攻堅」階段，全港大廈只要有1宗無源頭個案即須強檢；工作場所有2宗以上確診，亦納入強檢範圍，更預告10日前會「更廣泛及更頻密封區」，言猶在耳，昨晚即首次4區同封，冀在12小時內完成居民禁足強檢。

香港01報導，港府於清晨6時30分至7時許，先後宣布油麻地、尖沙咀、元朗以及九龍城「受限區域」強制檢測行動完成，行動中，四區共約1703人接受檢測，惟沒有發現任何確診個案。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

另據晴報報導，港府已成立個案追蹤辦公室，今後密切接觸者的同住人士亦納入追蹤範圍，須接受強檢。另新標準下，至少7幢大廈納入強檢；荃灣綠楊新邨R座則出現「橫直傳播」，18樓以上2號碼單位居民要全撤，D座亦要強檢。

報導稱，昨晚7時，當局宣布封鎖尖沙咀「金鑾大廈」和元朗安興街「好彩洋樓」，紅磡「隆基大樓」一小時後亦圍封，至8時半更宣布油麻地「新填地街142-148號及眾坊街59A，59B，59C號，新填地街150-160號及永星里2A號」封鎖，該區位於油旺指定區域內。此次是港府首次4區齊封，全部居民需在12小時內完成檢測。且油麻地和尖沙咀居民，比元朗、九龍城早兩個小時，即凌晨零時前要完成檢測。

因應昨現8宗無源頭個案，最少7幢大廈跌入新強檢網，包括早前因污水陽性強檢的白加士街66至66A號，居民相隔8日便要再檢測。

對北角東發大廈及麗港城5座、7座封鎖強檢後，都錄得「零個案」，政務司長張建宗指「是好事」，因證明威脅已除，市民可安心出行，強調做法不是懲罰或針對住戶，而是想保護居民。

•港增34確診

香港昨多34宗確診，5宗輸入個案中，有尼泊爾返港者身懷變種病毒。29宗本土個案中，4宗位於檢測區內，並有20多宗初陽。

深水埗救世軍南山長者之家有院友初陽，他需旁人協助沖涼換衫，很少外出；而同院有62歲女替工，本月23日確診，她本身在仁濟醫院香港半島獅子會安老院工作，但早前未透露曾到該南山長者之家，及救世軍白普理慈愛長者之家替工；南山院舍2樓約50名院友和工作人員要檢疫，慈愛院舍則會派樽。

檢測 香港 變種病毒

上一則

高速路撞路標！南韓世宗市車禍 中國公民6死4傷

下一則

深圳女肛門觸診劇痛 憂遭醫性侵 男友為此鬧分手

延伸閱讀

歐盟禁出口 港府爭2月首批疫苗如期供貨

歐盟禁出口 港府爭2月首批疫苗如期供貨
475人強制檢測0確診 北角東發大廈解封

475人強制檢測0確診 北角東發大廈解封
港又有大樓爆疫情遭圍封 居民連夜受檢

港又有大樓爆疫情遭圍封 居民連夜受檢
疫情再擴 港府：緊急使用德疫苗 預計3月開打

疫情再擴 港府：緊急使用德疫苗 預計3月開打

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商