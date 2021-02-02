港連環突封油尖、元朗、九龍城4區 強檢1703人0確診

香港共有四處地方被列入指明受限區域。圖為大批警員和工作人員在尖沙咀金鑾大廈開展工作。 (中新社)

港府昨宣布，防疫進入「攻堅」階段，全港大廈只要有1宗無源頭個案即須強檢；工作場所有2宗以上確診，亦納入強檢範圍，更預告10日前會「更廣泛及更頻密封區」，言猶在耳，昨晚即首次4區同封，冀在12小時內完成居民禁足強檢。

香港 01報導，港府於清晨6時30分至7時許，先後宣布油麻地、尖沙咀、元朗以及九龍城「受限區域」強制檢測 行動完成，行動中，四區共約1703人接受檢測，惟沒有發現任何確診個案。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

另據晴報報導，港府已成立個案追蹤辦公室，今後密切接觸者的同住人士亦納入追蹤範圍，須接受強檢。另新標準下，至少7幢大廈納入強檢；荃灣綠楊新邨R座則出現「橫直傳播」，18樓以上2號碼單位居民要全撤，D座亦要強檢。

報導稱，昨晚7時，當局宣布封鎖尖沙咀「金鑾大廈」和元朗安興街「好彩洋樓」，紅磡「隆基大樓」一小時後亦圍封，至8時半更宣布油麻地「新填地街142-148號及眾坊街59A，59B，59C號，新填地街150-160號及永星里2A號」封鎖，該區位於油旺指定區域內。此次是港府首次4區齊封，全部居民需在12小時內完成檢測。且油麻地和尖沙咀居民，比元朗、九龍城早兩個小時，即凌晨零時前要完成檢測。

因應昨現8宗無源頭個案，最少7幢大廈跌入新強檢網，包括早前因污水陽性強檢的白加士街66至66A號，居民相隔8日便要再檢測。

對北角東發大廈及麗港城5座、7座封鎖強檢後，都錄得「零個案」，政務司長張建宗指「是好事」，因證明威脅已除，市民可安心出行，強調做法不是懲罰或針對住戶，而是想保護居民。

•港增34確診

香港昨多34宗確診，5宗輸入個案中，有尼泊爾返港者身懷變種病毒 。29宗本土個案中，4宗位於檢測區內，並有20多宗初陽。

深水埗救世軍南山長者之家有院友初陽，他需旁人協助沖涼換衫，很少外出；而同院有62歲女替工，本月23日確診，她本身在仁濟醫院香港半島獅子會安老院工作，但早前未透露曾到該南山長者之家，及救世軍白普理慈愛長者之家替工；南山院舍2樓約50名院友和工作人員要檢疫，慈愛院舍則會派樽。