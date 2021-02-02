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香港財爺：中美仍有分歧 港須做好準備 因應美打壓

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港財政司司長陳茂波1日表示，估計中美之間仍然充滿不容易解決的分歧，香港必須做好充分準備，以應對未來美國可能採取的打壓措施。

路透報導，陳茂波在一個經濟論壇上致詞時指出，過去幾年中美關係惡化，也有美國前總統川普的個人因素，而這背後也揭示了兩國之間存在更深層次的差異和矛盾。

陳茂波說：「美國新政府最終會採取什麼態度和政策措施，仍然有待觀察。但我們也注意到，最近美國多名新內閣官員在發言時，仍然將中國視為最主要的挑戰。」

他還說，可以預期，未來一段時間，中美之間的關係仍然充滿不容易解決的分歧，複雜多變。對此，香港必須做好充分準備，制定好預案、調整好定位，以應對未來美國可能採取的打壓措施，並繼續發揮好香港在中國國家發展戰略中獨特的角色和作用。

他認為，如果香港可以應對得宜，憑著北京當局的支持和自身的優勢，香港在金融、科技和貿易上也有很好的條件轉危為機，乘勢推動香港經濟結構進一步升級轉型。

美國之前向多名中港官員實施制裁，包括上月中公布對香港警務處國家安全處處長蔡展鵬等六人的制裁，因香港政府大規模逮捕了香港民主派人士。港府對此回應，這是「美國政府干預中國內部事務和阻撓香港機關採取行動維護國家安全的最新例證，『行徑荒唐和卑劣無恥』。」

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