保釋案沒結果 黎智英再還押 港法官：國安法禁保釋？

香港終審法院1日就壹傳媒集團創辦人黎智英保釋案開庭，昨傍晚宣布押後宣判，黎智英還押候判。（中新社）

香港 終審法院首度審理涉港區國安法 案，即壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反港區國安法後的保釋案，案件聆訊1日暫無結果。法官聽取了控辯雙方陳辭後，押後宣判，黎智英繼續還押，仍未知能否保釋回家過春節。

黎智英被控欺詐以及港區國安法的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。去年12月，香港高等法院國安法指定法官李運騰批准黎智英保釋，條件包括不得離開住所、交出千萬港元保釋金等。其後，港府律政司不服黎智英獲准保釋提出上訴，香港終審法院去年12月31日批出上訴許可，並頒令黎智英再度還押。

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這一保釋上訴，香港終審法院2月1日正式聆訊，這是香港終審法院首次審理涉及港區國安法的案件。聆訊期間，代表律政司的高級助理刑事檢控專員周天行稱，聆訊重點在於如何正確詮釋及應用港區國安法第42條。

周天行稱，法庭須先考慮港區國安法第42條，之後才考慮一般刑事訴訟 程序中的保釋程序，認為港區國安法並無取代無罪假定，亦符合人權法。他還稱，沒有任何保釋條件可消除被告人再次犯案的風險。

庭上多名法官質疑律政司這些講法，指出如果保釋條件包括限制居住地點、使用電子裝置等等，能夠起預防作用，為何不能考慮；及如果連有保釋條件都不能考慮的話，國安法是否等同不准保釋。

代表黎智英的資深大律師黃繼明則指出，考慮國安法案件的保釋時不應單獨看第42條，亦要看第4及第5條，當中包括維護國家安全應當尊重人權及依法保護居民在公民權利和政治權利國際公約下享有的自由，第42條不應凌駕普通法的無罪假定原則。

黃繼明表示，黎智英的保釋條件包括不得接觸任何外國政府官員，亦禁止其以3類方法發表意見，保釋條件已非常嚴苛，不明白為何仍不准保釋。

聆訊持續一天，在高度保安下，黎智英昨天早上由囚車押上法庭，有支持和反對黎智英的人在法院外高喊口號。黎智英的家屬，包括二子黎耀恩及女婿亦有進入法院，開庭前在犯人欄旁與黎智英交談。多名民主派人士亦出席旁聽。