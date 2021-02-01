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香港亞視廠房變虛擬幣礦場？ 5「招商」公司否認合作

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港亞洲電視（亞視）2018年改由廣東惠州政協、內地商人鄧俊杰入主，轉型為數碼媒體。一家名為瑞鑫礦場的平台，去年底開始在亞視位於大埔工業邨的廠房舉辦多次招商活動，向參觀者推銷與虛擬貨幣「挖礦」服務，鄧俊杰更於去年11月的瑞鑫啟動大會站台。其中一次招商考察活動，瑞鑫宣稱與逾20家內地公司合作，但遭5家公司否認，有公司提醒客戶慎防受騙。

明報報導，據亞視App「區塊鏈」專欄去年11月28日報導，由「中國榮勝集團」持有的瑞鑫，當天在亞視廠房舉辦全球啟動大會，約有百人出席，鄧俊杰以榮勝「董事局主席」身分發表開場演講。公司註冊處資料顯示，榮勝現只有一名蔡姓董事，但記者上周登門查訪，報稱是蔡姓董事兄長應門，他稱不知有關榮勝的事。記者到榮勝荃灣註冊地址查訪，上址是一間商業顧問及會計公司。

•深企稱遭盜用資料

據報導，曾出席啟動大會的彭小姐提供當日資料，包括一份由瑞鑫銷售員給參觀者傳閱的文件，內有「深圳市星際大陸科技有限公司」與「榮勝」蓋章合同。不過，星際大陸同月發聲明否認與瑞鑫或榮勝合作。

報導說，當日大會熒幕亦展示一張截圖，顯示礦工節點號為「f014251」，旁注「TOPLOONG-瑞鑫」，熒幕又列TOPLOONG（深圳拓普龍科技）為瑞鑫「主要合作機構」之一。拓普龍同日在其公司網站發聲明，稱與「香港榮×集團旗下的瑞×礦場無任何業務往來」，又稱「瑞×礦場」盜用其公司網站資料以及Filecoin節點號「f014251」，表示會保留追究權力，促用戶慎防受騙。

明報記者上月參加考察團進入亞視大埔廠房，獲安排到2樓錄影廠聽取瑞鑫舉辦的招商會，銷售人員稱瑞鑫與亞視合作，主持人說「亞洲電視已轉型為亞洲區最大礦場」，並介紹鄧俊杰為瑞鑫聯合創辦人。銷售人員推銷以約4000港元購買1「T」，稱日後挖取Filecoin後可轉售回本獲利，半年可回本。

據報導，當日大會熒幕及銷售人員傳予參觀者的項目介紹中，列出20家「戰略合作夥伴」，除了拓普龍發聲明否認合作，另外4家都表示沒與瑞鑫或榮勝合作，更有公司表明會追究。

香港 虛擬貨幣 中國

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