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香港青協調查：三成青年打算移民 逾半對國安法失望

香港新聞組／香港1日電
香港青年協會「青年創研庫」上月底調查顯示，兩成九青年打算移民或移居外地，首個原因為「港區國安法」的施行。圖為「港區國安法」去年7月生效，港人抗議時揮舞港英殖民時期的「香港旗」。（路透資料照片）
香港青年協會「青年創研庫」上月底調查顯示，兩成九青年打算移民或移居外地，首個原因為「港區國安法」的施行。圖為「港區國安法」去年7月生效，港人抗議時揮舞港英殖民時期的「香港旗」。（路透資料照片）

香港青年協會（青協）青年研究中心「青年創研庫」一項調查發現，有近3成青年打算移民或移居外地，當中近4成半人料2年內會移民，而導致他們考慮移民的3大主因，依次為港區國安法實施（51%）、港府管治令人失望（49%）及社會撕裂嚴重（31%）。

香港經濟日報報導，機構指結果顯示港府管治方面的不足，建議當局掌握和吸納青年對香港的期許，凝聚青年。

青年創研庫去年12月8至13日訪問了525名18至34歲青年，在調查中指沒有移民打算的344人，留港原因首3項分別為香港社會生活方便、治安良好，以及認為香港仍有發展機會，分別占45%、29%和18%。而有計畫移民的青年也有掙扎，調查中有9成人稱對香港有歸屬感，並擔心移民後難傳承香港核心價值。

青年創研庫管治組成員梁穎雯表示，有受訪者擔心港區國安法實行後，自己無意中「講錯嘢」會遭舉報而受罰，故考慮移民；建議當局開展香港願景建立行動，收集青年對未來10年香港發展的關注和目標，讓施政者及各界能夠掌握和吸納青年對香港的期許，凝聚動力，讓青年共同創建他們的未來。

另據明報報導，調查亦指出，44%受訪者對香港未來不抱希望，計畫移民者抱此想法尤甚（86.6%）。 團隊亦訪問5名專家和學者，以及17名青年個案，引述有學者認為，香港社會缺乏值得年輕一代留下來等待或努力的目標。有青年個案稱，港府失去聆聽民意和解釋政策的動力，是導致近年社會撕裂嚴重原因之一。

香港 移民 港區國安法

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