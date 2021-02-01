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英內相：自豪的1天 中聯辦、港澳辦：侵犯中國主權

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

英國昨開放BNO簽證計畫，申請者須填寫或回答約100項資料或問題，首日網上申請程序未出現網路塞車。中聯辦及國務院港澳辦昨分別發聲明，强烈譴責英國公然違背承諾，想將大批港人變成其二等「公民」，認為此舉嚴重侵犯中國主權；英國內政大臣巴特爾則稱昨天是自豪的一天，英國履行了對港人的承諾。

•網上申請未見塞車

明報報導，在BNO簽證計畫正式接受申請的昨日，中聯辦發言人表示，早在香港回歸前中英雙方已就BNO問題達成共識並互換諒解備忘錄，英方明確承諾持有BNO港人無居英權，中方亦把BNO視為旅行證件處理。發言人稱，香港回歸24年後，英國政府公然撕毁承諾，藉口香港國安立法操弄BNO，一再擴大適用範圍，試圖把大批港人變成二等英國「公民」，徹底改變原來中英諒解的BNO性質。港澳辦亦表示，英方不守承諾，出爾反爾，公然美化侵略歷史和殖民統治，是「厚顏無恥的強盜邏輯」，保留進一步採取反制措施的權利。

報導指出，英國內政大臣巴特爾昨就BNO簽證計畫正式啟動發言，稱BNO公民現可自由地選擇在英國生活、工作及學習，開展新的生活。她形容昨天是英國與港人深厚歷史聯繫中令人自豪的一天，英國履行了對港人的承諾。

據報導，網上申請過程涉及六步驟，其中須填寫及回答大量資料的部分，填妥需時約30分鐘。申請人要回答若干條問題，包括是否曾牽涉或懷疑牽涉戰爭、反人道、種族滅絕罪行；是否曾涉及恐怖主義活動、或支持有關極端主義組織等；以及是否曾為非英國政府從事危害英國國家安全和利益的工作等。申請人亦需要申報在英國的定罪及刑罰，例如刑事判決、曾違反英國移民法被處的民事懲罰等。

英國 香港 簽證

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