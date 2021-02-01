我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

英開放首日 港禁BNO護照出入境 登機須持其他證件

香港特派員李春／香港1日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

英國政府在香港時間昨天下午5時起，開放BNO簽證通道，讓符合資格港人透過網上預約申請簽證。香港政府即日不再承認BNO護照，不能用於出入境香港，亦不得用作身分證明文件。

英國政府昨正式接受BNO簽證申請，在官網列明申請條件須以香港為永久居住地，擬備所需文件，並預約到簽證申請中心提供生物認證資料。

國泰航空公司在網站提醒旅客注意BNO不能用於在香港出入境，相關港人可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身分證入境或離開香港。香港旅遊界說，由於疫情所限，沒有團隊或個人遊業務，所以事件對旅遊業沒有影響。

•港人出示BNO 被擋禁區外

香港新聞組／香港1日電

符合新BNO護照簽證申請資格的港人數量龐大，約占香港總人口750萬的70%。英政府預估，未來一年最多可能有15萬4000港人抵達英國，未來5年內則可能接收多達32萬2000港人，帶來的「淨利益」最高可達29億英鎊（約39.8億美元）。

香港01報導，昨早在機場仍有人以BNO辦理登機手續。前往台灣工作的港人顧先生表示，在港府宣布新措施前，已經以BNO購買機票，因此辦理登機手續時，也是出示BNO，期間過程順利。但在進入禁區的檢查閘口時，顧先生出示BNO，安檢人員即問到是否持有其他旅遊證件，之後他出示香港身份證，方可進入禁區辦理出境手續，最後成功登機。他批評新措施「無聊」，或令部分只持有BNO的海外港人無法回港。

•雙重國籍囚犯須二選一申報

眾新聞報導，港府在英國BNO問題上緊跟北京路線，令人關注會否進一步剝奪雙重國籍港人權利。加拿大外交部證實，一名有加拿大籍的在囚港人被要求「二選一」申報是加拿大或中國公民，如果申報中國公民的話，則不會獲領事探訪；同時，該國稱持有其他外國護照的雙重國籍在囚人士，也有面對類似情況。 加國近日提醒在港的30萬加籍港人，萬一在香港遭執法部門扣留或問話，應只交代自己的加拿大國民身分，以獲得加國領事服務及保護。

香港 簽證 英國

上一則

官方倡導就地過年 「淘寶式拜年」興起

下一則

鍾南山：東北疫情2月可控 3月會佛奇

延伸閱讀

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
調查：僅3成1港人願接種COVID-19疫苗

調查：僅3成1港人願接種COVID-19疫苗
香港不承認BNO護照 須持其他證件出入境

香港不承認BNO護照 須持其他證件出入境
歐盟禁出口 港府爭2月首批疫苗如期供貨

歐盟禁出口 港府爭2月首批疫苗如期供貨

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居