英開放首日 港禁BNO護照出入境 登機須持其他證件

香港示意圖。圖／shutterstock

英國 政府在香港 時間昨天下午5時起，開放BNO簽證 通道，讓符合資格港人透過網上預約申請簽證。香港政府即日不再承認BNO護照，不能用於出入境香港，亦不得用作身分證明文件。

英國政府昨正式接受BNO簽證申請，在官網列明申請條件須以香港為永久居住地，擬備所需文件，並預約到簽證申請中心提供生物認證資料。

國泰航空公司在網站提醒旅客注意BNO不能用於在香港出入境，相關港人可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身分證入境或離開香港。香港旅遊界說，由於疫情所限，沒有團隊或個人遊業務，所以事件對旅遊業沒有影響。

•港人出示BNO 被擋禁區外

香港新聞組／香港1日電

符合新BNO護照簽證申請資格的港人數量龐大，約占香港總人口750萬的70%。英政府預估，未來一年最多可能有15萬4000港人抵達英國，未來5年內則可能接收多達32萬2000港人，帶來的「淨利益」最高可達29億英鎊（約39.8億美元）。

香港01報導，昨早在機場仍有人以BNO辦理登機手續。前往台灣工作的港人顧先生表示，在港府宣布新措施前，已經以BNO購買機票，因此辦理登機手續時，也是出示BNO，期間過程順利。但在進入禁區的檢查閘口時，顧先生出示BNO，安檢人員即問到是否持有其他旅遊證件，之後他出示香港身份證，方可進入禁區辦理出境手續，最後成功登機。他批評新措施「無聊」，或令部分只持有BNO的海外港人無法回港。

•雙重國籍囚犯須二選一申報

眾新聞報導，港府在英國BNO問題上緊跟北京路線，令人關注會否進一步剝奪雙重國籍港人權利。加拿大外交部證實，一名有加拿大籍的在囚港人被要求「二選一」申報是加拿大或中國公民，如果申報中國公民的話，則不會獲領事探訪；同時，該國稱持有其他外國護照的雙重國籍在囚人士，也有面對類似情況。 加國近日提醒在港的30萬加籍港人，萬一在香港遭執法部門扣留或問話，應只交代自己的加拿大國民身分，以獲得加國領事服務及保護。