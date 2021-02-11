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八成家庭收入減 家長最愁子女學業

香港新聞組／香港11日電
香港所有中小學及幼稚園暫停面授課程至農曆新年假期後，家長擔心孩子的學業及長遠的競爭力受到影響。(中通社)
香港所有中小學及幼稚園暫停面授課程至農曆新年假期後，家長擔心孩子的學業及長遠的競爭力受到影響。(中通社)

疫情持續，百業蕭條，工聯會一項調查顯示，疫情下逾八成家庭收入減少，其中約兩成減少一半以上；而六成家庭開支增加，子女的主要開支集中在購買電子產品和補習服務上。

大公報報導，工聯會由去年12月中開始在網上發出問卷調查，共收到809份回覆。當中過半數家庭為公屋租戶，43.6%家庭有一孩，45.2%家庭有兩孩。逾八成受訪者表示，疫情下家庭收入減少，當中接近四成家庭收入減少40%以上，更有5.9%受訪者表示全家人失業。

因應疫情，校園課堂多次暫停，96.3%受訪家長擔心子女的教育和發展，子女的學業成績位列家長擔心之首（77.9%），其後依次為學習態度（72.9%）、群體社交能力（64.5%）、體育及體能（46.5%）和學科知識（43.4%）等。

在遠距線上教學持續多時後，仍有21.5%家長表示「毫不適應，不主張學校網上教學」，24.2%受訪者指還在適應中，主要困難在財政和技術上，半數家長則表示已適應網上教學，但希望回復正常。

支援問題上，逾六成家長希望政府直接增加津貼或資助，過半數家長支持學校用今年暑假進行補課，由政府資助。

上網成癮亦是家長們較關注的問題，44.2%家長希望政府或社會各界能加強輔導上網成癮的學生，並加強互聯網操守和內容監察。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪認為，疫情短期內不會消退，網上學習亦是無法逆轉的大勢，當局應加強部署網上課堂與實體課堂如何「互通互用」，確保學生「一人一平板」用於學習。並關注網上授課的「副作用」，如網癮、近視等問題，為日後復課做好全面準備。

疫情 教育 蕭條

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