易分心、沒動力…網課成效差 家長盼校園重開

香港所有中小學及幼稚園暫停面授課程至農曆新年假期後。（中通社）

教育局 日前宣布，全港所有中小學及幼稚園暫停面授課，農曆新年假期後，中、小學校可自行安排少數學生回校進行面授課。有家長感慨，孩子在家學習誘惑多、成效差，擔心讀中五的兒子明年無法考上大學。也有學生直言，考試一直拖延，「越來越沒有動力溫書」。

大公報報導，家長蔡女士認為，子女在去年整個學期上網課錯過大部分考試，已經無法判斷孩子是否跟得上學習進度。而且每間學校的資源不同，提供的網上學習課程參差。另外，孩子的家庭環境、父母的能力、教育水平亦有不同，直接影響孩子的學習進度。

蔡女士覺得，在家上課是暴露學生之間電子設備上的嚴重貧富差距，「貧者愈貧，富者愈富」。

家長周先生則表示，子女每天要上Zoom課堂，還要應付新學年的功課和小測，亦要幫孩子準備考試，真的是讓家長「忙到吐血」。

就讀中三的鄢同學表示，學校將原本在去年聖誕前進行的期末統測一延再延，目前又推遲至農曆新年假期後。他無奈表示學校一直不通知要考試，讓他每日都得溫書，真的是越來越沒有動力。

全職媽媽李太太一家五口住在三百多呎的公屋，學校停課後，三個孩子都擠在家裡客廳上網課。她抱怨孩子「邊上課邊玩手機 ，經常看Instagram，都不知道他學到多少，近視都加深了。」

而李太太在照顧三名子女起居飲食之餘，還需不時嘮叨兒子交功課，親子關係亦變得緊張。擔憂即將應考中學文憑的長子，她希望教育局可允許中五學生盡快回校上課，並酌情考慮降低書簿津貼的審查資格，協助有需要的家庭在疫情 下渡過難關。