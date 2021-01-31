港公務員須放棄BNO？ 聶德權：不應混為一談

律政司司長鄭若驊。（中通社資料照片）

約540萬名合資格香港 居民今日起可申請英國 國民（海外）護照（BNO）簽證移民英國。公務員事務局長聶德權昨日被問到會否要求持有BNO的公務員放棄BNO作為旅遊證件，他稱這與公務員擁有國籍的安排不應混為一談。

明報報導，聶德權表示，公務員是否可擁有其他國籍等安排，按《基本法》和香港法例現有規定進行。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，聶的說法暫時安撫到公務員情緒，釋除大部分公務員的疑慮。

梁籌庭表示，聶德權的說法仍然是根據《基本法》辦事，現階段希望釋除大部分公務員的疑慮，但稱不知道之後國家會否有其他規定。他說，事實上外籍公務員很多，涉及專業人士和人才，若公務員不能持有其他國籍，可能有人會選擇離職，相信政府不會輕易要求公務員放棄外國護照。

鄭若驊：持BNO不會有居英權

另外，律政司長鄭若驊昨發表網誌，稱《中英聯合聲明》並無任何條款讓英方在香港回歸袓國後承擔任何權責。她引述國際法院副院長薛捍勤法官於去年11月在《基本法》頒布30周年法律高峰論壇上指出：「香港回歸後，採取什麽制度，如何實現國家的統一，從國際法上講，屬於中國 主權範圍內的事務。」

鄭若驊並寫道，中英雙方當年就國籍問題交換備忘錄，英方說明不會賦予持有BNO的香港中國公民居英權。她又引述英格蘭及威爾斯前總檢察長高仕文勳爵稱若賦予BNO護照持有人自動擁有完整的英國公民資格，會違背中英雙方在《聯合聲明》中的承諾。