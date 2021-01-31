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BNO持有人無中國領事保護權 可能喪失香港永久居民身分

香港新聞組／香港31日電
有專家說，北京除了不承認BNO護照外，仍有其他反制後著；圖為部分港人前年手持BNO護照到英國駐港總領館集會，要求居英權。（中央社資料照片）
有專家說，北京除了不承認BNO護照外，仍有其他反制後著；圖為部分港人前年手持BNO護照到英國駐港總領館集會，要求居英權。（中央社資料照片）

北京前天宣布不承認BNO為旅遊證件及身分證明，英國BNO「5+1」移民計畫今天起接受港人申請。港府宣布，今天起BNO不能用於香港出入境，亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明。專家預料，北京會有更嚴厲反制措施，例如可取消當事人香港永久居民身分。

Now新聞台報導，基本法委員會副主任譚惠珠認為，措施對香港人的居留權無影響，但BNO持有人日後在海外則無法享有中國領事保護。

香港01報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中方不承認BNO僅是第一步反制措施，估計稍後或會針對透過BNO取得英國國籍人士推出有更嚴厲措施，例如取消其香港永久性居民身分。

劉兆佳表示，英國未必想吸納大批港人移民當地，只為吸納人才及資金，估計在「5+1」計畫後，當港人申請入籍時將設下嚴厲關卡作篩選。

劉兆佳認為，中方早已表明會就英國在BNO問題違反協議作出反制，雖然第一步措施阻嚇力不大，但他估計中方將有後續行動，例如取消循BNO計畫入籍英國的港永久居民身分，若他們日後回港，將會失去一連串政治、福利等權利。

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