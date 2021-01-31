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香港機場三跑工程爆疫 停工14天80人檢疫

香港新聞組／香港31日電
香港新增28宗新冠肺炎確診病例，其中香港國際機場第三跑道施工工地出現群組暴發，新增5宗確診，整個三跑地盤共9人確診，圖為香港國際機場第三跑道工地。（中新社）
香港新增28宗新冠肺炎確診病例，其中香港國際機場第三跑道施工工地出現群組暴發，新增5宗確診，整個三跑地盤共9人確診，圖為香港國際機場第三跑道工地。（中新社）

香港新冠肺炎確診個案昨日回落至28宗，但再有地盤爆疫。機場的第三跑道系統工程地盤新增五宗確診，累計已有九宗確診，首名確診者居於油麻地眾坊街，疑將病毒帶到地盤，經共用貨櫃休息室傳播。地盤需關閉14日，約3000人需檢測、80多人需檢疫。

大公報報導，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，機場三跑地盤的九名確診者涉及在兩個地盤工作，分別是工程合約3206的填海工程，有兩名患者；以及工程合約3303的飛行區地面興建燈號系統工程，有七名患者；包括昨日新增的五名患者，他們隸屬同一分判商，有機會在工作時接觸。

歐家榮稱，有關地盤的工人由屯門或東涌乘搭渡輪前往工地，不會經過香港國際機場。他相信，此工地感染個案與有營運相關渡輪航線的港九小輪早前的爆發群組無關。

而確診工人會在共用貨櫃或休息室吃飯和休息，可能有環境污染而傳染，亦可能是工作接觸時口罩戴得不好。鑑於地盤有爆發，政府會向地盤發出強制檢測令，共約3000名工人需在2月2日或之前做檢測，與確診工人共用貨櫃、一同工作的60多名工人需檢疫，另有20多名確診者家人需檢疫。

機場管理局表示，在接獲承辦商報告九宗確診後，工人休息室、接送工人往返工地的船隻等有關範圍，已被隨即安排清潔消毒。兩個工程合約的相關受影響工地會暫時停工14天。

機場本月以來累計起碼有19宗確診，除九名三跑道工程地盤工人，另有四人是機場內其他工程的工人，其餘患者涉及機場內的零售、地勤、行李搬運、餐廳等行業人員。

機場 檢測 香港

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