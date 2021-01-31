歐盟禁出口 港府爭2月首批疫苗如期供貨

香港新冠肺炎疫情持續，近日傳出歐盟恐限制疫苗出口，引起香港政府高度關切。圖為深水埗麗安邨麗平樓門前的採樣站。（中新社）

香港 訂下第一批新冠疫苗 原定2月下旬由德國 運至，歐盟公布最新的新冠疫苗出口管制機制，有可能禁止疫苗出口，香港政府對此極表關注。至於訂購的內地科興疫苗，港府專家顧問稱，對方未提供數據。

香港訂了三批新冠疫苗，德國BioNTech疫苗是透過內地復星醫藥簽下採購協議。另外，港府也訂購了英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠合作研發的牛津疫苗，以及內地科興疫苗。

要求復星醫藥按協議出口

歐盟最新表示，會啟動新冠疫苗的出口管制機制，在必要時禁止新冠病毒疫苗出口。港府極度關注，已要求復星醫藥向各方了解，確保按預先採購協議出口，令供港的復星BioNTech疫苗不受影響。

統籌新冠病毒疫苗接種工作的港府公務員事務局局長聶德權說，德國BioNTech疫苗預計2月底到香港，而牛津疫苗預計第二季來港，至於內地科興疫苗尚待第三期臨床數據。

聶德權說，當局正邀請醫療機構及組織營運疫苗接種中心，除醫管局及衞生署會參與，亦包括大學、私家醫院、私營醫療機構和診所等，加入接種計畫。

身兼港府疫苗顧問專家委員會成員的港大內科學系臨床教授孔繁毅說，香港已批准使用的BioNTech疫苗保護力很高，但有較多副作用，包括發燒，住院長者是否適用，仍要視乎最新數據。

孔繁毅稱，內地的科興及國藥疫苗，仍未提交第三期臨床研究數據。雖然疫苗已在內地大規模接種，但接種情況不能與第三期臨床研究比較，因可能只得特定年齡組別人士接種，亦未必會詳細了解接種後有否出現副作用。

他說，新冠病毒傳染性高，要接種疫苗人士及感染人數達到人口70%，疫情才會受控，但相信會如同流感般一直存在。如果香港新確診數字降回每日20至30宗，食肆、室外運動限制措施可望放寬。

另一名港府疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝稱，得知科興已向世衛提交數據，但仍未向香港衛生署提交數據，科興一日不交數據，香港一日都不能開始審批程序。