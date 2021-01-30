475人強制檢測0確診 北角東發大廈解封

港府28日圍封北角錦屏街東發大廈A、B、C、D座為居民強制檢測 ，該處「受限區域」的執法行動29日上午結束。到訪過660戶並約有475名居民接受檢測，結果「零確診」，同時有15人未有強制檢測而被票控。

香港 文匯報報導，東發大廈C座早前爆疫，累計有13人中招，相信出現垂直傳播情況。政府前晚突將東發大廈A至D共四座列為「受限區域」，民政事務總署、警方、東區民政事務處及醫療輔助隊動員約出動360名人員圍封大廈，要居民留在處所並按政府安排接受強制檢測，若日前已檢測的居民未收到陰性結果也要再次檢測。

當局設置12個臨時採樣站，受檢人士凌晨2時前須接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集檢測病毒。

這次行動中，值得留意的是有近三成即約190戶沒有應門，未知當中有多少戶已離開逃避檢測，不能確保上址已無人染疫。

有專家認為，流動性高區域的居民或已早搬離，反映政府錯過封區時機，以致今次行動未找到確診個案，認為政府倘發現有風險就應立即採取封區行動。

報導指出，政府昨日上午約7時宣布完成強檢行動，受檢人士須出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環證明已經接受強檢，並提供個人資料後方可離開。隨後，有關部門在「受限區域」內進行執法行動，確認所有人士是否已接受強檢，其後宣布執法行動昨早約11時30分完結，該區正式解封。