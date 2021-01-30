投票？協商？ 搶特首寶座 前任鬥現任

林鄭月娥接受CNBC訪問避答會否連任。（中新社）

香港 看海闊潮平，實則暗湧翻騰，有點像林夕歌詞的「就算天空再深看不出裂痕眉頭仍聚滿密雲」。最新一朵烏雲，聚在前特首與現特首的眉頭，眾人則莫名其妙，不知他們爭那協商產特首所為何來。

至少在過去八年間，香港最尖銳的矛盾都在選舉上，主要是特首怎麼選、立法會議員怎麼選，由之有了當年的占領中環，再演變為雨傘運動、反送中 浪潮，以及由這一浪潮中產生的區議員選舉之爭。

去年九月香港立法會選舉叫停，民主派議員總辭後，今年九月可能再選的立法會，看似沒多人熱心，反而是明年才選的特首，因前特首和現特首明鬥，提前成為焦點。

所謂明鬥，說來不複雜，就是前任特首梁振英提出，香港特首可經協商產生，這不違反也不用修改基本法，他還特別提到不違反中英聯合聲明。此論一出，現任特首林鄭月娥立即回嗆，說無論從歷史發展角度，或對社會帶來的效益，經選舉方式產生特首較好，應該沿用，且北京 一直有誠意推動選舉。而如果要改用協商方式產生特首，就得修改基本法附件一，即香港特首產生辦法。

梁振英以更重之言回擊，說如果香港「實際情況」導致美國政府傀儡當選特首，「我們還要選舉嗎？」林鄭月娥及其身邊人，亦數度回擊。但捲入戰圈者不多，因都猜測這前特首還想再續前緣，現特首又極想連莊而坐。但特首的協商和選舉，有差別嗎？

反送中運動，特別是港版國安法一役後，香港政治狀況大變，香港的政制則有待大變。以前兩天香港特首視訊述職而論，北京要強調的就一條，「愛國者治港」，及由之落實對香港的「中央的全面管治權」。

現在看來，治港的「愛國者」標準已非鄧小平那三條，香港的政治生態已經大變。參選特首的，未來肯定都是新標準下的「愛國者」了，現在要爭的只是「愛國者」怎麼踏上治港之位。透過香港圈內一千二百特首選委投票上位，還是由北京主持「協商」上位，是個人盤算，還是大局著眼，看來也沒多少人著急。