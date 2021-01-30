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英BNO「5＋1」簽證31日生效 中同日反制 恐難阻移民潮

香港特派員李春／香港30日電
英國政府將於1月31日起實施英國國民海外護照（BNO）簽證居留政策，北京宣布反制，中英掀起外交之爭。圖為英國海外護照 (BNO)和香港特區護照（左）。（美聯社）
英國政府將於1月31日起實施英國國民海外護照（BNO）簽證居留政策，北京宣布反制，中英掀起外交之爭。圖為英國海外護照 (BNO)和香港特區護照（左）。（美聯社）

英國政府將於1月31日起實施英國國民海外護照（BNO）簽證居留政策，北京宣布1月31日起不再承認BNO。香港移民顧問說，BNO簽證居留政策對港人有一定吸引力，移民潮有可能疫症緩解後捲起。

BNO全稱英國國民（海外），是一種具英國國民、英聯邦公民的國籍身分，可享有英國海外領事服務，但沒有英國居留權。其因應1980年代香港前途問題而設，97香港回歸前先後有340多萬香港英國屬土公民登記為BNO身分，終身有效，BNO護照持有人可免簽逗留英國本土半年。

英放寬 滯英5年可申請永居

港版國安法推出後，去年7月英國政府認定其明顯違反「中英聯合聲明」，其後推出「BNO5加1」簽證居留計畫，擁有BNO身分的港人，簽證獲批後，可同配偶和子女前往英國生活，讀書或工作5年，之後可以申請永久定居，12個月後可以申請為英國公民。

據英國內政部就BNO簽證計畫的政策影響評估報告，可以享有該計畫資格的香港人多達540萬人，包括BNO身分擁有者290萬，其合資格親屬230萬人，還有1997年後香港出生者近19萬人，其父母中1人擁有BNO身分也可加入此計畫。

有移民顧問說，BNO簽證居留計畫對香港可能有衝擊。港精英階層多數擁有BNO，港府18萬公務員絕大多數擁有BNO。這一群人是香港財富的重要擁有階層，有外媒報導說，英國BNO計畫可能吸引香港6千億港元的資金，以及吸引大批各領域的專門人才。

中宣示性反制 恐難阻移民潮

中國外交部強烈反對英國的BNO計畫，指其已徹底改變原來中英諒解的BNO性質，宣布中方31日起不再承認BNO作為旅行證件和身分證明，並保留採取進一步措施的權利。

香港移民顧問說，北京不承認BNO對有意參加BNO簽證居留計畫、看淡香港前途、去意已定的香港人沒有多大意義，香港名校早前出現退學潮，香港市面上英國樓盤廣告大增，似乎是移民潮將起的相應印證。

港人稱 「去意已決，不會取消」

另據香港電台報導，有準備透過BNO簽證移居英國的港人表示，為了下一代的發展，去意已決，最壞打算是不再回港。黃先生計畫今年內以BNO簽證移居英國，已進行多項準備。他說，早已預計中央政府會有反制措施，目前只能見步行步，不會取消或押後移民計劃，因為這是一家人的共識，但如果反制措施再升級，只能選擇不再回香港。

去年新冠疫情爆發後，香港祭出嚴格的出入境限制措施。圖為香港國際機場離境大廳關閉的...
去年新冠疫情爆發後，香港祭出嚴格的出入境限制措施。圖為香港國際機場離境大廳關閉的櫃台。（路透資料照片）

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