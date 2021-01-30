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效法北京 港府擬推電話卡實名制 執法機構可調資料

香港新聞組／香港30日電
為香港深水埗鴨寮街一帶售賣預付儲值電話智能卡的攤擋。 （香港中通社）
為香港深水埗鴨寮街一帶售賣預付儲值電話智能卡的攤擋。 （香港中通社）

為了防範、打擊涉及匿名電話卡（太空卡）的犯罪，港府擬引入SIM卡實名登記制，屆時全港約1200萬「太空卡」用戶都須登記個人資料，而執法機構若有緊急理由，無手令也可以索取卡主資料。此提議將諮詢公眾一個月。是否與「港區國安法」有關，商經局長邱騰華沒有正面回應。

明報報導，俗稱太空卡的匿名電話智能卡，購買時不須登記個人資料，購買者多屬遊客、外地人。港府表示太空卡令罪犯可匿藏身分，從事嚴重罪行，全球約155個司法管轄區已實施登記制度。邱騰華表示，本港立法是為與外國看齊，又強調只屬簡單的資料登記，不影響使用。

報導稱，全港有約2100萬名流動電話用戶，約900萬（44%）使用「上台月費卡」服務，其餘56%、即約1200萬使用「太空卡」。當局建議現時使用及日後購買「太空卡」用戶，須登記個人資料，每人只可向每個持牌人登記3張。但香港有逾30個電訊商，若有些人有需要，最多可登記90張以上。

報導指出，手機卡實名制在中國已實施多年，政府今日起展開諮詢，至2月28日結束，希望本立法年度內完成訂立規例，然後分兩階段落實，首階在120日內讓電訊商建立並預備登入系統及數據庫，隨後會用240日登記，然後才實行，至明年第三季會停用未經登記的電話卡。

報導說，實名制其中一項焦點，是建議執法部門日後在有迫切需要或緊急理由，即使沒法庭手令，也可要求持牌人提供「太空卡」用戶的登記資料，但不包括通話紀錄及內容。被問到何謂「迫切需要」或「緊急理由」，保安局副局長區志光稱屬拯救生命或嚴重罪案有迫切性，但沒回應是否與港區國安法有關；諮詢文件亦未有提到國安法。

報導提到，資訊科技界選委黃浩華表示，港府以打擊犯罪為名推行電話智能卡實名制，「但引爆炸彈、電話騙案等其實不需要本地太空卡」。他又說，「港區國安法」下電訊商要強制交出用戶資料，電話智能卡實名制會進一步削弱市民私隱保障。

太空 港區國安法 中國

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