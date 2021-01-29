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林鄭對拜登政府樂觀 盼公正對待國安法

記者呂佳蓉／綜合報導
林鄭月娥接受CNBC訪問避答會否連任。（中新社）
林鄭月娥接受CNBC訪問避答會否連任。（中新社）

香港特首林鄭月娥28日接受美國媒體CNBC的訪問，林鄭稱，希望拜登政府在港區國安法的議題上，給香港公正申辯的機會，並稱在對中國大陸問題上，美國有時會把香港視為「棋子」。

綜合港媒報導，林鄭在訪問中否認香港是中美兩大經濟體間分歧的關鍵，但認為有時香港會被美國利用，作為跟中國大陸談判的棋子。

林鄭說，美國國會制訂的許多法律與美國總統的行政命令，都影響到香港的商業與個人，當中包含他自己。但她仍對拜登政府保持樂觀態度，並盼在港區國安法的議題上，美方能夠給香港一個公正申辯的機會。

林鄭提到目前正經歷一個很艱難的時期，形容「香港常遭放到全球的雷達顯示器上。」她又指，美國國會制訂的多項法律與美國總統的行政命令，都影響到香港的商業與個人，當中包括她。

至於27日向中共總書記習近平述職時，習近平強調，香港要由「愛國愛港」者治理，被問及是否會爭取連任特首，林鄭月娥沒有正面回應，她稱，「我只是嘗試安慰自己，很多時候最困難的工作會留給女人來做，我剛好是其中之一。」

林鄭拒絕透露與習對話詳細內容，但談到這次會面內的最重要訊息是一國兩制，她稱「若香港沒有繁榮與穩定，我們真的不能去談其他事務，所以習主席很清楚地說，為了忠實地貫徹落實一國兩制，我們要由愛國的人，愛國愛港的人，去管治香港特區。」

香港 美國 拜登

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