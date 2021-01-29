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「頭條新聞」被裁辱警 通訊局發強烈勸喻

香港新聞組／香港29日電

港台節目「頭條新聞」去年3集節目，被通訊事務管理局裁定違反「電視節目守則」（「守則」），局方向港台發出強烈勸喻。

明報報導，警方表示知悉裁決，期望相關傳媒恪守專業守則，準確、持平及公正製作節目。

據報導，通訊局表示，就去年2月28日、3月13日及4月10日晚播出的3集「頭條新聞」，共接獲44宗投訴，主要包括污衊警員、主持人提述令人不安和品味低劣及美化犯罪活動等。涉及節目內容包括「驚訊」或「驚方訊息」環節，主持人打扮成警員並從垃圾桶冒出，局方認為屬污衊和侮辱警員，以及另一集內容可令警員聲譽受損，但未提供適當回應機會。

報導說，通訊局就以上兩項裁決，向港台發出強烈勸喻，敦促港台嚴守「守則」。對於節目其他投訴，包括品味低劣、美化罪行等，通訊局認為不成立。

報導稱，有民主派前立法會議員認為，裁決屬通訊局單方面詮釋，亦反映警方似有「觸碰不得」特權；港台顧問委員會主席林大輝則認為審理結果合理，促港台加強監管節目。

此外，港台報導，在「反送中」運動中連番以激烈口吻質問官員的官方香港電台記者利君雅，公務員試用合約被終止，港台60名員工昨日以靜默站立方式聲援她，同時抗議港台高層方面「秋後算帳」。

據報導，這些員工穿上黑色上衣，大部分人戴上印有卡通版利君雅頭像的面具，也有人手持暗示「黑箱作業」的黑色紙箱，高叫「政治凌駕專業」及「無法無天」等口號。

在「反送中」期間，利君雅多次在政府舉辦的記者會上以激烈口吻提問，甚至因為不滿行政長官林鄭月娥沒有直接回答問題，而大聲要求林鄭月娥「講人話」。

反送中 林鄭月娥 香港

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