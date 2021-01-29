憂副作用…港人接種疫苗意願降 低於中韓美英

港人對中國大陸研製的疫苗信任度，低於對歐美疫苗的信任度。(中央社資料照片)

雖然港府已宣布，德國新冠疫苖會於2月下旬在香港 緊急使用，但有意接種疫苗 的香港人銳減，調查說受教育程度愈高愈無意接種疫苗。

香港大學醫學院最新研究發現，約四成半受訪香港市民表示有意接種新型冠狀病毒疫苗，較去年6至11月的約六成為少。如以跟蹤訪問的結果分析，有約五成香港市民有意接種疫苗，亦較去年11月的六成七下跌。

港大研究團隊綜合數據發現，香港願意接受疫苗的市民比例，比中國大陸、南韓、美國 、英國、法國等地都要低，年紀較小、教育程度較高、較富裕的群組，都不願意接種疫苗。受訪者選擇不接種疫苗的原因，主要是擔心有副作用，質疑安全性和成效。只有兩成八受訪者同意，錯過免費接種疫苗機會將感到後悔。

這項透過電話訪問進行的抽樣調查還顯示，對港府採購的三款疫苗的接受程度，最多人接受德國BioNTech疫苗，有五成六；大陸科興與英國阿斯特捷利康疫苗，都只有約三成半人願意接受。

港大醫學院院長梁卓偉說，隨著接種疫苗計畫臨近，香港市民對疫苗信心下跌並不為奇，市民憂慮疫苗有副作用是理所當然，當局要以理服人，開誠布公，增強市民對疫苗的信心。

香港疫情擴展未減緩，昨新增39宗新冠病毒確診個案，但其中38宗都是本地病例，20宗源頭不明，另有40宗初步確診。

香港新聞組／香港29日電

香港大學這項調查顯示，香港人對中國大陸研製的新冠病毒疫苗的信任度低於對歐美疫苗的信任度，僅三成受訪者表示能夠接受大陸科興疫苗。

美國之音報導，港大本月對1000人進行問卷調查。調查顯示，本月香港對疫苗的普遍接受率很低，只有46%的人有可能接種疫苗。

據報導，香港政府已經訂購750萬劑科興疫苗，並表示首批疫苗將在1月份發至香港。但是，疫苗送抵期已經延後，政府表示仍在等待對方提供更近一步的臨床信息。

香港近近日批准使用複星醫藥-BioNTech疫苗，這將是香港接收的首個疫苗，預計首批100萬劑將在2月下半月抵港。