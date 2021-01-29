港又有大樓爆疫情遭圍封 居民連夜受檢

港島北角東發大廈遭當局勒令圍封，圖為身穿防護衣物人員協助居民下樓檢測。 （中新社）

香港 昨天再有大樓因為出現多起新冠病毒疾病確診而突然遭當局勒令圍封，所有居民必須接受病毒檢測 。

中央社報導，遭圍封的是港島北角東發大廈，分為A、B、C、D座；港府自昨晚7時起圍封大樓，大樓內所有人必須原地停留，以便當局派人進行病毒檢測，目標在12小時內完成行動，今早7時解封。

據公布，東發大廈近期先後有八例確診個案及五例初步確診病例，當局在諮詢顧問專家意見後，決定昨晚採取圍封及強檢行動。

據報導，最近兩周，港府已先後兩次在事前沒有公布的情況下採取類似圍封行動，前兩次都是在九龍佐敦道和油麻地一帶進行，共找到14名確診者。

香港自去年初爆發疫情以來，港府近期首次以這種強制方式抗疫，儘管有市民投訴這種突如其來的方式造成不便，但也有輿論認為，當局早就應該以這種果斷方式找出隱形患者。

另據明報報導，爆疫的東發大廈C座6、7室居民前晚要撤離檢疫，其餘居民只需強制檢測。封區昨晚生效後，有人欲離開被阻止。

據報導，昨晚11時許，民政事務局長徐英偉、警方港島總區指揮官郭柏聰先到場視察，其後特首林鄭月娥 、食衛局長陳肇始亦現身。

報導說，港大微生物學系講座教授袁國勇形容昨晚行動是「霹靂手段」，盼可助於農曆新年前將每日確診控制在10宗內。

報導指，當區區議員李予信稱，封區後兩小時內收到20多宗求助，業主立案法團也擔心垃圾或無清潔工處理；也有居民擔心今日未能上班，「唯有叫他們忍讓」。