黎智英保釋案2月1日審理 海外法官未參與

香港壹傳媒創辦人黎智英5日在荔枝角收押所被押上囚車，前往區域法院出庭應訊。（中新社）

壹傳媒創辦人黎智英早前被控違反港區國安法 獲保釋，但律政司不服提上訴，終院撤銷黎保釋，並押後至2月1日處理該上訴。司法機構網頁昨顯示，該案由終院首席法官張舉能、常任法官李義、常任法官霍兆剛、本地非常任法官陳兆愷和司徒敬主審，海外法官不在名單之內。

明報報導，網頁顯示，學生動源前召集人鍾翰林涉違國安法一案，今天將由區域法院法官胡雅文審理。特首辦回覆查詢時確認，上述六名法官都是國安法「指定法官」。

據報導，黎智英被控港區國安法「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，獲高等法院批准保釋，律政司其後提出上訴獲終院批准。法官張舉能和李義有份處理上訴許可申請，早前獲特首辦確認為國安法指定法官。

報導稱，特首辦昨回覆查詢稱，其餘三名處理上訴正審的常任法官霍兆剛，以及非常任法官陳兆愷和司徒敬都是指定法官，換言之，終審庭再多三名指定法官的身分曝光。

•大律師：不為國安法貼金

報導指出，坊間關注外籍法官可否審理國安案件，資料顯示，終院有14名海外非常任法官，分別來自英國 和加拿大 等，目前無人獲委任為指定法官。公民黨主席、資深大律師梁家傑稱不感意外，因國安法條文含糊，立法過程受外界質疑，「如果海外法官出任指定法官，等同肯定國安法，但他們在普通法體制的地位崇高，實在犯不著為國安法『貼金』」。

報導說，前刑事檢控專員江樂士表示，本案牽涉憲法和人權爭議，法官司徒敬和陳兆愷處理過不少人權訴訟，具豐富經驗，毋須委任海外法官審理。江樂士稱海外法官工作繁忙，司法機構一般提早數個月查問日程，才安排他們來港；由於本案的上訴許可申請及上訴聆訊僅相隔近四周，「可能海外法官根本沒有空來港」。