港特首民調微升 稱疫情控制差強人意但力保不失

香港特首（中）透過視訊向中共總書記習近平述職。（取材自央視新聞截圖）

香港 特首林鄭月娥 昨天在社交專頁發表題為「抗疫一年，總結經驗」的文章，表示香港與內地、澳門和台灣相比，疫情的控制確是差強人意，但從國際層面看，亦能做到力保不失，確診約1.02萬宗，「少於130多個其他國家或地區」，更指病毒檢測 量「名列前茅」。

明報報導，林鄭以八方面總結抗疫，包括「依法辦事」、「科技應用」、「精準檢測」等。她在文中回應有人批評她太聽從專家意見，但她認為公共衛生是一門「講理論、講實踐」的學問，抗疫須以科學為本。

據報導，中大香港亞太研究所昨公布港府及特首民望調查結果，林鄭評分為25.8，較上月升0.2，較去年同期升2.4。至於對特區港府滿意度，有14.4%受訪者表示滿意，較上月調查下跌1.4個百分點；61.7%表示不滿意，較上月下跌0.8個百分點；而回答「普通／一半半」占23.6%，較上月升2.4個百分點。

另據香港01報導，習近平27日下午在北京以視頻連線方式聽取了林鄭月娥2020年度的述職報告。期間林鄭與中聯辦主任駱惠寧平排而坐，此次官方座次安排相較以前可謂「顛覆傳統」。

以去年林鄭上京述職為例，習近平坐長桌主席位置，林鄭坐其右邊的第一個位置，時任港澳辦主任張曉明列坐第二，特首辦主任陳國基坐在同一邊的近末端位置。歷年都以此形式安排。

而此次坐在林鄭旁的是中聯辦主任駱惠寧及特首辦主任陳國基，且可能為方便「入鏡」，三人平排而座，林鄭居中，駱惠寧坐其右面，期間一直密密低頭寫筆記，「參與感」更強，視覺上與昔日港澳辦主任只屬「旁聽」，頗有差異。