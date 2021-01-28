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林鄭視訊述職 習近平慰問被美制裁官員 強調愛國者治港

香港特派員李春／香港28日電
香港特首林鄭月娥以視訊方式向中共總書記習近平述職。（取材自央視新聞截圖）
香港特首林鄭月娥以視訊方式向中共總書記習近平述職。（取材自央視新聞截圖）

香港特首林鄭月娥和澳門特首賀一誠，首度以視訊方式，向中國國家主席習近平和總理李克強述職。習近平在聽取林鄭月娥述職時，請林鄭轉達他對受到美國制裁的港府官員的慰問。

港澳兩地特首，通常在每年12月中旬到北京述職，去年12月述職臨陣叫停，延至1月底首度以視訊方式進行。

習近平在聽取林鄭月娥述職時，特別提到去年全國人大常委會制訂和頒布香港國安法後，林鄭帶領香港政府堅決執行，依法止暴制亂，努力推動香港重回正軌。又說在涉及國家安全等大是大非問題上，林鄭立場堅定，敢於擔當，展現愛國愛港情懷，和對國家和香港高度負責精神，北京對林鄭和特區，履職盡責的表現，充分肯定。

習近平又特別強調愛國者治港說，稱香港由亂至治的重大轉折，再次展示要確保一國兩制行穩致遠，必須始終堅持愛國者治港的深刻道理，事關國家主權安全和發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則，只有做到愛國者治港，北京對香港特區的全面管治權才能有效落實，（中國）憲法和（香港）基本法確立的憲制秩序，才能得到有效維護，各種深層次問題，才能有效解決，香港才能實現長治久安。

他還指新冠肺炎疫情已持續一年多，香港作為高度開放的國際城市，所受影響比較大，前一段時間香港爆發第四波疫情，對市民生命安全和身體健康造成較大威脅，也為各界工作生活造成許多困擾。北京已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港特區抗擊疫情，各界要堅定信心。

視訊述職時，駐港中聯辦主任駱惠寧和香港特首辦主任陳國基，分坐在林鄭月娥身旁。林鄭表示感謝北京對香港的關心及支持，稱將帶領管治團體竭盡所能，無畏無懼克服困難，讓香港重新出發，邁步向前。

習近平聽取澳門特首賀一誠述職時，讚揚澳門政府面對疫情快速反應，在較短時間內控制疫情，贏得澳門市民高度讚譽。

李克強昨上午在北京中南海紫光閣，透過視訊分別聽取林鄭月娥和賀一誠述職報告。據中國政府網公布的照片，李克強聽取述職時，主管港澳事務的副總理韓正、國務委員兼國務院秘書長肖捷、港澳辦主任夏寶龍等人在場。

香港 北京 林鄭月娥

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