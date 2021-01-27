林鄭再求助中央提供國藥疫苗

香港示意圖。圖／shutterstock

首批新冠肺炎疫苗 有望最快下月供港，港府正接洽第四間疫苗生產商，行政長官林鄭月娥 昨表示，約八至十天前，曾再次向中央請求提供國藥疫苗，但是否符合香港 法律要求，她形容現時仍言之尚早。疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅指出，歡迎不同疫苗來港，但強調最重要的底線永遠是疫苗第三期臨床報告。

大公報報導，食物及衞生局局長陳肇始表示，港府最終目標是從四個不同技術平台，採購各750萬劑疫苗，選購任何一款疫苗都會以科學為本及看整體供應情況，此外亦會研究不同的技術、研發程度及物流等，都會納入一併考慮。料首批100萬劑「復必泰」疫苗完成生產及安全品質測試，預料下月下旬由德國運抵香港，有關疫苗在完成質檢程序後，就會展開接種計劃，會在18區將設立接種中心，為特別群組接種，亦會為安老院舍安排上門接種。

有關目前特區港府已採購的三種疫苗，林鄭月娥說，其一是復星/BioNTech疫苗「復必泰」，已獲食衞局法定認可，預計2月下旬能供港；第二是牛津／阿斯利康研發的疫苗，預計下半年才能抵港；而原計畫可最早供港的科興疫苗，則因數據不齊全而暫時未能獲認可使用。

對於港府有意引入國藥滅活疫苗，孔繁毅表示，歡迎不同疫苗來港，最關鍵的「底線」，是疫苗須提供第三期臨床報告供審批，以及國際權威醫學文獻，他解釋，因為沒有相關資料，疫苗委員會則難以去審視對不同年紀及群組人士的使用安全性，「因為市民安全永遠是最重要」。