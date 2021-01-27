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香港7天逾4成無源案 限聚令再延1周

香港新聞組／香港27日電
港府26日宣布延長社交防疫措施至2月3日，包括2人限聚令、禁止食肆晚市堂食等。（中通社 ）
港府26日宣布延長社交防疫措施至2月3日，包括2人限聚令、禁止食肆晚市堂食等。（中通社 ）

香港新冠肺炎疫情爆不停，昨日再多64宗確診個案，當中63宗屬本土個案，源頭不明占21宗，年齡介乎1歲至72歲，為35男29女。食物及衛生局副局長徐德義指出，源頭不明個案比例持續上升，剛過去一周高達41%，缺乏條件放寬社交距離措施，故宣布原定明天屆滿的社交距離措施，將延長一星期至2月3日。

文匯報報導，徐德義在昨日疫情記者會上匯報過去兩周新冠肺炎確診個案數據，12日至18日期間，錄得381宗個案，本土個案占365宗，源頭不明個案占32%；最近一星期，即19日至25日期間，共錄得494宗，本土個案占469宗，源頭不明個案占41%，而兩星期的無病徵個案亦占36%。

有鑑於目前疫情仍嚴峻，徐德義宣布社交距離措施將延長至2月3日，即維持晚上6時後食肆禁堂食、二人限聚令，酒吧、健身中心、美容院等繼續停業。

•再多8廈納強檢

另外，香港昨日再多8幢大廈上榜納入強制檢測，包括荃灣綠楊新邨R座、天水圍天富苑欣富閣，前者累計5人確診，其中2宗屬同層單位；天富苑欣富閣則涉及2個單位，但不同坐向及樓層。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會上表示，新增確診患者分別有2人住在深水埗指定區域，有2人住在佐敦指定區域，紅磡及油麻地的指定區域則各有1人；其他個案則住於天水圍、天后、香港仔、長沙灣、北角、上水、荃灣、牛池灣、荔枝角等。

醫管局總行政經理劉家獻表示，昨日再多2宗死亡個案，分別是86歲及90歲女病人，兩人均有長期病患，至今累計172人離世。

港府26日宣布延長社交防疫措施至2月3日，包括2人限聚令、禁止食肆晚市堂食等。（...
港府26日宣布延長社交防疫措施至2月3日，包括2人限聚令、禁止食肆晚市堂食等。（中通社 ）

社交距離 疫情 香港

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