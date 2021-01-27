德國國會討論香港國安法 官員：歐盟擬制裁香港

香港示意圖。圖／shutterstock

德國 國會在當地時間25日針對香港 國安法舉行公聽會，德國外交部亞太司長席格孟特表示，德國已多次向中方提到香港人權受迫害的問題，鎮壓和平示威破壞歐盟 對中國的信任；她透露歐盟正考慮實施制裁，並指到目前為止已有四名港人在德國獲得政治庇護。

在漢堡留學的港人鄺頌晴和德國記者穆達偉（David Missal）去年7月向國會提出請願，指中共繞過香港立法會實施港區國安法違反「中英聯合聲明」和國際法，要求德國政府和國會制裁中國，連署人數在10月超過5萬人的立案門檻。

受疫情影響，德國國會請願委員會25日用網路直播方式召開公聽會，邀請外交部官員列席說明。這是繼去年1月針對港警暴力的請願案後，德國國會第二次就香港局勢召開公聽會，朝野議員輪番發問，對民主派人士被捕和嚴重倒退的人權狀況表示憂心。

席格孟特（Petra Sigmund）表示，德國與中方代表談到香港人權受迫害的問題時向來「直言不諱」，港警根據國安法鎮壓和平示威，破壞歐盟對中國履行國際義務的信任，德國已中止與香港的引渡協議，並停止向香港出口可能鎮壓人權的物資。

德國並利用去年下半年擔任輪值主席期間，建立歐盟對全球侵犯人權者的制裁機制，制裁方式包括禁止入境和凍結資產，也就是歐洲版的馬格尼茨基法（Magnitsky Act）。

席格孟特透露，歐盟各國正密切觀察和討論香港局勢，考慮採用這套機制，「德國的目標是盡快結束討論」，不過等到全體會員國都同意需要時間。

港人居留問題是公聽會的另一焦點，請願人希望德國能修改規定，讓更多港人到德國定居。

席格孟特表示，基本上港人無需簽證可到歐盟，德國已放寬港人的居留規定，要求各地的外國人事務局在港人延長簽證時給予方便。此外，德國並提供獎學金給香港學者，歡迎他們來德國居住和工作。