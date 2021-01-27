香港突封油麻地2條街 通宵檢測330人 揪出1確診

油麻地「受限區域」居民26日下午7時起須留在其處所並接受強檢，直至所有人完成檢測，方可離開。圖為居民排隊進行檢測及領取物資。（中通社）

香港 社區持續爆疫，為截斷傳播鏈，港府昨日首次突擊封區強檢，下午宣布新增兩個在紅磡、油旺的強檢小區後，即晚7時便宣布畫出受限制區，突襲式圍封油麻地兩條街，通宵為居民進行新冠病毒檢測 。26日上午近6時解封，僅半數居民、約330人受檢，發現1宗確診個案。

綜合香港電台、明報、大公報報導，為免封區檢測新型冠狀病毒再走漏風聲，特首林鄭月娥昨早預告將突襲式設「受限區域」，要求檢測更進取，「走在社區爆發之前」。港府昨晚7時突然將油麻地碧街9至27號和東安街3號共3幢樓列為「受限區域」，禁止區內的人離開及必須接受檢測。

•居民普遍理解 也有人轟做秀

港府在強檢公告指出，早前已對碧街15至27號和東安街3號發強檢公告，但感染持續嚴峻，過去14天錄得逾40確診，涉三幢大廈，加上很多是三無大廈，日久失修，劏房林立，社區感染風險甚高，而且樓宇污水檢測呈陽性，所以決定圍封，希望截斷傳播鏈。

港府昨晚7時公布消息，同步拉起封鎖線。不少居民放工回家才知住所被圍封，但普遍理解港府的決定，希望可找出源頭，盡快搞掂疫情 。有附近商戶認為現在疫情嚴峻，用非常做法（封區）係好事；但也有居民表示有關安排擾民，阻礙他外出做運動及飲早茶，批評過程混亂，認為港府為做秀；亦有在附近經營生果店的欄商說，雖然只封兩條街，但為運貨造成不便。

•市民囤糧 殯葬業憂出唔到殯

紅磡被畫入強檢小區消息一出，大批居民湧到超市購買生活用品，以防 「今日強檢，明日封區」 。區內有多殯儀公司，有職員斥信息混亂，一度誤以為會被封，擔心「出唔到殯」。

•深水埗增16廈強檢

此外，深水埗畫出指定區域第8天，累計31廈納入強制檢測，其中16幢位於鴨寮街、長沙灣道、南昌街、北河街之間大廈，因污水樣本持續呈陽性昨被納入，占強檢大廈總數逾半。民政處昨傍晚到場視察，令商販及居民對「封區」憂慮升溫，有鴨寮街檔戶形容畫成指定區後，人流是十多年來最冷清。