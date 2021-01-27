港警未經同意 取初選被捕者銀行交易紀錄

參加民主派初選被捕的岑敖暉（右）表示，在國安法下銀行無法不交出帳目往來紀錄。圖為部分曾參加初選者，早前在街頭聲援12名內地扣押港人。（路透資料照片）

香港 本月初多名組織、參與民主派去年初選者遭逮捕、被指涉顛覆國家政權，路透報導，最少6人稱警方在未得同意下向銀行取得他們的交易紀錄，並詢問有關詳情。多名被捕者表示，警方曾拿出他們的銀行交易資料審問，小至數十元的買咖啡 數，警方稱行動及調查細節不會公開。

此外，宣布流亡海外的前香港立法會議員許智峯與家人在滙豐銀行的帳戶先前遭無預警凍結。據報導，英國 國會下議院外交委員會將於26日傳召滙豐控股行政總裁祈耀年等人，質詢相關事由。祈耀年稱是根據港警的要求行事。

•岑敖暉：國安法下勿望保障

明報引述路透報導稱，6名被捕的民主派人士表示，警方在未經同意下向銀行索取其交易紀錄，並在拘留期間向他們查詢詳情，有關銀行包括匯豐銀行、恆生銀行、花旗銀行及渣打銀行。銀行業高層稱，警方在過去半年，索取客戶交易紀錄次數較過往增加一倍，目前為雙位數，多是索取民主派人士的資料；並引述該人稱銀行選擇不多，只能服從警方要求。

據報導，部分被捕的初選參選人表示，拘留期間曾被問及銀行紀錄，荃灣區議員岑敖暉稱，警方分別向銀行取得他的銀行開戶表以及交易紀錄；拘留期間詢問交易詳情，包括是否認得有關交易戶口、人名、有關人等與他的關係等。岑敖暉稱，銀行在此情況下無法不交出有關紀錄，認為在國安法下勿期望有任何保障。另一初選被捕者稱，拘留期間警方展示他的銀行帳戶、詢問每筆交易詳情，當中包括Payme交易紀錄，也包括低至數十元的購買咖啡費用。

報導稱，金管局發言人表示，金融機構應與執法部門就調查及執法事宜合作；花旗銀行稱，不會就客戶情況作出評論，至於匯豐及恆生則不作評論。

報導指出，祈耀年出席英國議會外交事務委員會聽證會，多名議員質詢許智峯戶口被凍結，祈耀年強調，因應許智峯及家人戶口被凍結事件，他們是根據港警的要求行事，並未覺得中方在過程中作出影響。據他理解，港警的行動包括匯控在內3家銀行。祈耀年還稱，在不同地方經營業務時，他們在合規及遇到執法機構要求調查時，「匯控不能揀選執行哪些法律，或不執行哪些法律」。