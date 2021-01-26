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香港國泰機組員檢疫 每月多燒5000萬美元

香港新聞組／香港26日電
香港國泰航空機組人員返港後須檢疫，初步評估，每月營運現金消耗暴增20%至30%，即額外增加約3億至4億港元。（中新社）
香港國泰航空機組人員返港後須檢疫，初步評估，每月營運現金消耗暴增20%至30%，即額外增加約3億至4億港元。（中新社）

國泰航空昨天公布，去年國泰及國泰港龍航空載客量約463萬人次，按年倒退近87%，運載率58%，按年減少24.3個百分點，全年運力按年收縮78.8%。另外，港府要求駐港機師和機艙服務員，下月起接受14天檢疫隔離及7天醫療監察，國泰每月將額外增加約4億元（港幣，下同，約5160萬美元）。

香港電台報導，國泰及國泰港龍航空去年載貨量約133萬公噸，按年跌34.1%，運載率73.3%，按年增加8.9個百分點，運力按年減少35.5%。單計上月，國泰航空載客量約4萬人次，按年大跌98.7%，運載率18.4%，按年大跌66.6個百分點，運力則跌約91%。期內，載貨量約12萬公噸，按年跌32.3%，運載率80.3%，按年升13.9個百分點，運力則跌約37%。

針對港府要求駐港機師和機艙服務員，自下月起接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。林紹波表示，根據新規定，國泰或需削減現時客運運力約60%、貨運運力約25%，每月營運現金消耗則會由目前約10至15億元（約1.29億至1.93億美元），額外增加約3至4億元。

報導引述顧客及商務總裁林紹波表示，客運業務的挑戰持續嚴峻，港府上月禁止英國航班抵港，以應對當地疫情惡化，加上旅客的隔離檢疫期延長至21天等，嚴重打擊12月下旬的客運業務，不過今個月已恢復部分由香港前往倫敦的航班，英國回港的航班則仍暫停運作。

另外，他指，去年底的貨運業務相對理想，內地和香港的出口需求動力較預期長，帶動上月載貨量按月增加約3%，市場對貨運運力需求持續殷切。

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