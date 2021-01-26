我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

香港零售銷售今年仍不妙 恐現裁員倒閉潮

香港新聞組／香港26日電
尖沙咀有大批藥妝店已經關門結業，街道遍布「吉舖」。（中通社）
尖沙咀有大批藥妝店已經關門結業，街道遍布「吉舖」。（中通社）

香港零售管理協會昨公布今年上半年零售銷售額預測，由於疫情持續反覆，旅客短期內難來港，協會對今年上半年零售市道感到悲觀。協會強調，香港零售業自前年下半年起因社會事件嚴重受挫，及去年年初開始爆發疫情，零售銷售總額已連續下跌22個月，將會出現裁員以及倒閉潮。 

明報報導，協會表示，如第四波疫情逐漸減退，沒有再爆發第五波疫情，以及旅遊業仍未通關，預料上半年零售銷售總額將會與去年同期相若，表現大致持平，或錄得介乎正負單位數的升跌，較2019年將下跌兩至三成，與2018年相比，跌幅更高達35%。

報導稱，協會強調，香港零售業自2019年下半年起因社會事件嚴重受挫，加上去年初開始爆發疫情，零售銷售總額已經連續下跌22個月。

報導指出，協會又表示，零售商目前營運成本尤其是租金及員工薪金，仍維持在2018及2019年水平，零售商收入大減但仍要支付高昂支出，令許多店舖出現虧損。隨著「保就業」完結，零售業將出現裁員及倒閉潮，大量店舖員工或將面臨失業，旺區如尖沙咀、銅鑼灣及旺角亦會出現大量吉舖。

報導說，由於美元持續弱勢，零售商銷貨成本上升，但亦要大減價推廣，帶來雙重打擊。協會估計，個別零售類別表現將有所不同，部分受社交距離措施影響較嚴重的類別，或呈雙位數跌幅。

•近半日企指港營商環境轉壞

此外，據報導，日本貿易振興機構（JETRO）連同日本駐港總領事館等機構，於本月初進行調查，發現有近一半在港日企認為，香港現時的營商環境較去年轉壞；當中更有55.8%受訪者預計，此情况將於未來一年持續。

報導說，JETRO、日本駐港總領事館及香港日本人商工會議所於4日至8日期間，向638家在港日企調查。結果受訪的266家公司當中，有79.8%受訪者認為疫情對其業務造成負面影響，8.6%認為是受中美局勢影響；僅1%表示受香港不穩局勢影響。此外，有35.8％受訪者稱，因應2019年的社會運動，公司日本總部對香港持悲觀態度。

報導稱，就港府早前實施港區國安法，調查結果指有日企職員因此從香港移民，也有日企減低對香港市場的興趣，甚至考慮退出香港市場。

香港 疫情 日本

上一則

白宮：拜登將以戰略耐心 處理美中雙邊關係

下一則

疫情再擴 港府：緊急使用德疫苗 預計3月開打

延伸閱讀

12月大裁員 灣區裁1.4萬人 加州占全美37%

12月大裁員 灣區裁1.4萬人 加州占全美37%
哥吉拉、金剛香港大戰 章子怡慘遭小栗旬擠掉？

哥吉拉、金剛香港大戰 章子怡慘遭小栗旬擠掉？
迪士尼疫期大裁員 高管曝仍領千萬薪

迪士尼疫期大裁員 高管曝仍領千萬薪

5人中就有1人貧窮 富香港面臨「窮問題」

5人中就有1人貧窮 富香港面臨「窮問題」

熱門新聞

中外交部21日凌晨宣布，對28名川普政府時期官員實施制裁，龐培歐名列其中。(路透)

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

2021-01-21 21:40
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

2021-01-19 20:51
共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

2021-01-22 19:25
中國外交部表示將制裁川普任內的國務卿龐培歐等人。(美聯社)

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

2021-01-20 15:12
雲南昆明劫持人質案件中，民警跪求劫匪讓自己替換孩子做人質。（取材自觀察者網）

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

2021-01-25 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難