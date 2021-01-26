香港零售銷售今年仍不妙 恐現裁員倒閉潮

尖沙咀有大批藥妝店已經關門結業，街道遍布「吉舖」。（中通社）

香港 零售管理協會昨公布今年上半年零售銷售額預測，由於疫情 持續反覆，旅客短期內難來港，協會對今年上半年零售市道感到悲觀。協會強調，香港零售業自前年下半年起因社會事件嚴重受挫，及去年年初開始爆發疫情，零售銷售總額已連續下跌22個月，將會出現裁員以及倒閉潮。

明報報導，協會表示，如第四波疫情逐漸減退，沒有再爆發第五波疫情，以及旅遊業仍未通關，預料上半年零售銷售總額將會與去年同期相若，表現大致持平，或錄得介乎正負單位數的升跌，較2019年將下跌兩至三成，與2018年相比，跌幅更高達35%。

報導稱，協會強調，香港零售業自2019年下半年起因社會事件嚴重受挫，加上去年初開始爆發疫情，零售銷售總額已經連續下跌22個月。

報導指出，協會又表示，零售商目前營運成本尤其是租金及員工薪金，仍維持在2018及2019年水平，零售商收入大減但仍要支付高昂支出，令許多店舖出現虧損。隨著「保就業」完結，零售業將出現裁員及倒閉潮，大量店舖員工或將面臨失業，旺區如尖沙咀、銅鑼灣及旺角亦會出現大量吉舖。

報導說，由於美元持續弱勢，零售商銷貨成本上升，但亦要大減價推廣，帶來雙重打擊。協會估計，個別零售類別表現將有所不同，部分受社交距離措施影響較嚴重的類別，或呈雙位數跌幅。

•近半日企指港營商環境轉壞

此外，據報導，日本 貿易振興機構（JETRO）連同日本駐港總領事館等機構，於本月初進行調查，發現有近一半在港日企認為，香港現時的營商環境較去年轉壞；當中更有55.8%受訪者預計，此情况將於未來一年持續。

報導說，JETRO、日本駐港總領事館及香港日本人商工會議所於4日至8日期間，向638家在港日企調查。結果受訪的266家公司當中，有79.8%受訪者認為疫情對其業務造成負面影響，8.6%認為是受中美局勢影響；僅1%表示受香港不穩局勢影響。此外，有35.8％受訪者稱，因應2019年的社會運動，公司日本總部對香港持悲觀態度。

報導稱，就港府早前實施港區國安法，調查結果指有日企職員因此從香港移民，也有日企減低對香港市場的興趣，甚至考慮退出香港市場。