疫情再擴 港府：緊急使用德疫苗 預計3月開打

港府宣布，BioNTech新冠病毒疫苗可緊急使用，最快3月展開疫苗接種計畫。（路透）

香港 封區檢測 結束，疫情繼續擴大，再有多名醫護人員初步確診染疫。港府宣布，BioNTech新冠病毒疫苗 可緊急使用，預計2月下旬由德國運抵香港，最快3月展開疫苗接種計畫。

香港政府說，準備供港的首批約百萬劑BioNTech疫苗已經完成生產程序，正進行安全和品質測試。港府接收到疫苗並完成質檢程序後，將盡快啟動全港性疫苗接種計畫，會確保疫苗符合安全、效能和質素的要求，以及按照規例相關要求及程序，嚴格審批作緊急使用，才會安排市民接種。

•新增73人確診 38宗未知源頭

港府發言人說，港府已成立疫苗臨床事件評估專家委員會，就接種疫苗可能出現的不良反應情況進行持續監察，由港大內科學系臨床教授孔繁毅和紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣共同主持。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，國泰已開發專用疫苗運送方案，確保將新冠肺炎疫苗空運至全球各地，會運用多年的藥品空運經驗和網絡支援疫苗運送。

香港佐敦地區25日凌晨解封，此次封區成敗仍有爭議，而香港疫情繼續擴延，25日宣布新增73宗新冠病毒確診，其69宗是本土個案，38宗未知源頭。

香港伊利沙伯醫院有三名護士初步確診，醫管局26日起安排全院醫護人員接受病毒檢測。局方說，三名護士包括一名內科病房及一名隔離病房護士，另一人在上月初至本月中在隔離病房工作。

香港另有一名中醫師確診，衛生署一名醫生初步確診。中醫師前日起發病，衛生防護中心追蹤病人，部分病人要接受檢疫。由於衛生署亦有醫生初步確診，追蹤範圍要拉大，衛生防護中心鼓勵傳染期以外曾經看過中醫師的病人接受檢測。