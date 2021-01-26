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香港孕婦遭警截查拉扯上銬 3天後生早產兒情況嚴重留醫ICU

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

土瓜灣一名42歲劉姓孕婦20日外出散步時，遇到多名警員進行截查，雙方一度發生爭執，孕婦一度遭人拉扯，後因頭暈坐在地上，並被警方鎖上手銬，及後該名孕婦需送院治理。

據《香港01》報導，涉事孕婦原預產期為4月，23日早產誕下男嬰。伊利沙伯醫院發言人表示，該名產婦目前情況穩定，需留醫觀察，而早產的男嬰則留醫初生嬰兒深切治療部，目前情況嚴重。

事發於20日下午2時許，一名居於土瓜灣永耀街的劉姓孕婦外出散步時，遇到多名警員截查，當時有警員要求孕婦出示身份證，並指示她站在其他被截查人士旁邊，惟孕婦向警員表示因疫情關係，不欲站在其他人身旁。報導說，孕婦被指阻差辦公之嫌，雙方一度發生爭執，孕婦疑遭人拉扯後因頭暈坐在地上，並被警員鎖上手銬。其家人及後趕至與警員爭論，孕婦始獲解手銬及送院檢查，並於23日在伊利沙伯醫院誕下男嬰。

警方早前稱，發時該名女子情緒激動並拒絕聽從人員指示，警員勸喻後該名女子仍不合作，警員發出兩次口頭警告後，該名女子仍然不出示身份證明文件。涉事42歲姓劉女子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕，案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。被捕女子已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

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