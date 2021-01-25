校內悼周梓樂 香港科大學生會長被休學1學期

科技大學學生會多名學生，去年8月在校內一條小徑「青蛙路」重髹「希望在於人民，改變始於抗爭」標語。（取材自香港科大學生會臉書）

香港 科技大學學生會幹事會多名學生，去年8月被校方指控涉及多項「不當」行為，包括舉辦周梓樂逝世半年悼念會、在校內一條小徑「青蛙路」重髹「希望在於人民，改變始於抗爭」標語，以及在學生會告示板張貼文宣。學生會昨天在臉書 表示，六名學生會幹事會同學被判不同紀律處分；初次被傳召的幹事被褫奪使用校園設施之權利半年、強制執行75小時校園服務令，以及留下紀律處分記錄，而再次被傳召的學生會會長麥嘉俊及內務副會長除判處前述3項處分外，更被勒令休學1學期。

立場新聞報導，根據學生會早前披露收到來自教務處主任James Prince的電郵，學生會幹事被指涉及5項事件中作出不當行為，包括在去年5月8日舉辦周梓樂半周年追悼會、6月3日嘗試為青蛙路補油、6月12日成功為青蛙路補油、6月21日拒絕移除香港獨立文宣，以及6月30日於科大校園北閘張貼文宣。

據報導，麥嘉俊表示，自去年8月收到教務處電郵後，原本10人的學生會幹事會已有4人請辭，他不清楚其他4人遭受紀律裁決的情況。他坦言對被罰休學一學期感沉重，但已較他預期最嚴重的開除學籍較輕。

對於校方的指控，學生會稱事前幹事曾以電郵方式申請及知會校方有關活動，但遭校方以疫情 及阻礙行人路為由拒絕讓學生會使用場地。學生會指已盡力採取有效防疫措施以舉辦周梓樂悼念會，並選擇在人流稀疏時為青蛙路補油，「無奈校方仍以不同規條對幹事之行為逐項處分。」

科大校方則指，就學生舉辦活動及使用校園設施有既定指引，亦按社會實際情況及政府規範就校內活動制定適時政策。如有同學經多次勸喻及解釋仍不遵從，教務長會按個案嚴重性，決定是否轉交學生紀律委員會處理。

另據明報報導，學生會於臉書稱對裁決極度遺憾，「面對校方打壓絕不妥協」，過去一年多香港人面對極權亦未言放棄，會延續不屈精神。