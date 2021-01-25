香港果欄周邊16廈爆疫 下一個圍封強檢區？

油麻地果欄一帶近日疫情嚴峻，可能成為下一個圍封強檢地區。圖為市民在香港油麻地果欄市場購買水果。（中新社）

佐敦23日封區後，市民紛紛關注自己住處會否成為下一個圍封強檢地區。油麻地受限區以北一帶疫情 持續蔓延，近果欄一帶過去兩周累計16幢大廈爆疫，共64宗確診。港府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨天提出，港府應研究封鎖油麻地果欄一帶。食物及衞生局局長陳肇始亦稱，會研究哪種檢測 方式最有效。

香港01報導，翻查過去14日確診者的居所大廈名單，假如按許樹昌所指，窩打老道及登打士街為南北作計算，果欄以北有23幢疫廈，涉及68宗確診個案，當中碧街一共40人確診；但假如計及果欄以南，範圍至眾坊街，則整個範圍34幢疫廈，87宗確診個案。

許樹昌表示，油麻地果欄一帶近日疫情嚴峻，登打士街至窩打老道於過去兩周，有20多幢大廈，逾70多人確診，建議港府研究是否有需要封區。陳肇始則稱，不論果欄或其他地方，將視乎整體個案的情況再作行動，「睇下邊一種強制檢測最奏效。」

記者翻查過去14日確診者的居所大廈名單，按許樹昌的說法，以窩打老道及登打士街為南北，再以渡船街及彌敦道為界線，資料顯示，該範圍一共有23座大廈出現確診者，涉及69人，當中碧街13至27號，有8幢為疫廈，一共40人確診，其中碧街19號有10人確診。

然而，油麻地果欄其實位於窩打老道以南，如將範圍的南面延展至眾坊街，則會發現再多11幢大廈出現確診個案，總體而言，該範圍內一共有87宗確診，涉及34幢大廈。

•商戶劈價求散貨

另據大公報報導，有果欄商戶憂慮，一旦圍封將無法做生意，生果減價求散貨，兩盒日本進口士多啤梨（草莓），僅售70元（港幣，下同，約9美元 ），等同平日的半價。果商明哥表示：「鮮果不能放久，唯有劈價銷售。」

許樹昌表示，港府正密切留意油麻地果欄一帶發展，及留意污水監測數據，一旦發現呈陽性，將研究有否需要封區強檢。環保署發言人表示，港府已派員在果欄附近樓宇相關街區的污水渠網絡，進行污水監測，但暫時未有相關數據。