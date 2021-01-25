港佐敦受限區居民開心重獲自由：封區成效不高

24日傍晚6時起，九龍佐敦受限制區域有限度解封。圖為檢測獲陰性結果的市民陸續離開該區域。（中通社）

港府24日宣布已大致完成佐敦受限區域內的檢測 工作，在傍晚6時起，容許持有陰性結果且佩戴手環的人士，於指定出入口登記後，可進出「受限區域」。多名區內市民登記後離開該區，有居民感興奮，又不滿港府封區安排，認為做法勞民傷財，成效不高。

明報報導，昨傍晚6時，警方分別於甘肅街及南京街指定出入口設立登記出入的櫃枱，數十名限制區內居民輪候登記離開。同時，不少戴手環居民「重獲自由」，從住宅走到街上散步及購物。

據報導，從受限區出來的居民鄭先生對於可離開該區感興奮，稱會與家人食飯。他說封區期間自己已做了一次檢測，然後港府強制再做一次。他認為是次封區最主要影響其工作，因要臨時向公司請假，港府安排的飲食則還可以。鄭先生認為港府動用大量人力物力、勞民傷財，亦不知成效，不太值得。

報導稱，另一名從封鎖區出來、任職教師的吳先生表示，離開封鎖區感覺「被解放」，稱於封鎖區內不能自由行動，如非有準備應急物資、食物，都會徬徨。他認為港府在封區部署上有改善空間，但承認是否預早通知居民是「兩難」，「若太早通知，居民會離開，太遲則無法準備」。他說部門之間的協調應更好，舉例自己家中有行動不便的長者，但封區初期無部門可安排上門檢測，部門互相推卸責任，最終雖有人上門檢測，但令人感覺港府行動沒有組織。

報導說，吳先生又對港府提出「小區清零」目標感不解，一方面封鎖的區域比最初提出的細，另一方面亦不知對抗疫大目標有何貢獻，認為港府要向公眾交代。

報導指出，另外，昨早有多人在甘肅街出口進出。一名早上獲准離開的南亞裔 居民，辦理完今日乘飛機回國事宜後，返回受限區域內的住所；另有南亞裔人因要回家為孩子餵奶，從外返回圍封區內。