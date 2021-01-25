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香港佐敦受限區凌晨解封 7000人檢出13例 官員否認勞民傷財

香港新聞組／香港25日電
香港佐敦「受限區域」24日約7000名香港市民完成檢測，有13人確診。（中新社）
香港佐敦「受限區域」24日約7000名香港市民完成檢測，有13人確診。（中新社）

香港「受限區域」今日凌晨3時半解封，約7000名香港市民完成檢測，13個樣本呈陽性反應，陽性比率為0.17%，與其他檢測措施整體陽性比率相若，同時有470戶、逾1成住戶沒應門，封區前離開的人數至今未明。食物及衛生局局長陳肇始昨否認是勞民傷財，又指不排除安排區域內的居民接受第二次強制檢測。

綜合文匯報、明報、大公報報報導，港府23日凌晨對香港佐敦「受限區域」實施「禁足令」，區內所有人員須留在所在場所，並按港府安排接受強制檢測。「受封區域」找出13宗陽性個案，包括1個家庭4人感染、1個家庭2人感染，其餘7個來自不同家庭。所有陽性個案已送院隔離，約20位密切接觸者送往檢疫中心。

•470戶沒人應門

港府曾估計佐敦「受限區域」可能有1萬名居民，但現已接受檢測人數約7000人。有防疫專家直指，行動消息太早洩露令居民有時間搬走，促相關部門盡快跟進仍未接受檢測居民的去向。港府回應指出，區內應有8000名人口，減去已搬走、確診及需要檢疫人士，與有7000人已接受檢測的數據吻合。港府曾對3650戶進行家訪，約470戶沒人應門，港府會用不同方法跟進個案。

•封區不會有賠償

政務司長張建宗昨早到場視察，被問會否向因封區而向無法營業蒙受損失的商戶賠償，他說明白對商戶一定有帶來不便，但「一般沒有賠償」，冀市民體諒。有受影響商戶斥港府措施混亂，並要由小市民「埋單」，稱兩天損失數萬元，部分貨品要棄置，認為封區「搵嚟搞」，質疑成效。

•專家倡春節前全民強檢

港府23日凌晨4時起，圍封吳松街、南京街、炮台街至甘肅街為「受限區域」，最終有超過7000人完成檢測，確診比率達0.17%，較去年的普及社區檢測比率0.004%高出很多。若按全港750萬人口推算，帶病毒者高達逾萬人。多名專家建議港府汲取此次經驗，繼續加大力度檢測，調整配套措施，找出社區更多隱形患者，包括安排人員到疫廈上門抽檢、全民抗原測試，甚至春節假期前全民強檢。專家認為，以清零為目標，香港才可以走出疫境，經濟才可以復甦反彈。

檢測 香港 防疫

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