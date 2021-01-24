港突封區造成大逃亡 留守者怨：欺負老實人

香港封區後，一名警察深夜在空曠的街上巡邏。(歐新社)

香港抗疫滿周年，累計病例破萬，疫情 仍然嚴竣，港府首度「封區」。昨天凌晨，港府宣布佐敦四條街範圍內16個街區為受限區域，區內近萬人要接受強制檢測 。不過，圍封前已有不少人逃離受限區，聽從政府指示留下的居民埋怨：「欺負老實人。」

明報報導，油麻地及佐敦「受限區」區內商舖昨天大都關門，檢測帳篷在馬路上一字形排開，穿保護衣的政府人員或藍或白，形成「藍白色人海」。外出檢測的居民見狀，頓感氣氛緊張，形容如身處死城。

受限區內不少大廈有人駐守出入口，無人駐守的樓宇則被貼上封條，上海街與甘肅街交界、上海街與南京街交界為主要「閘口」，昨午每邊約有逾10名警員駐守，炮台街一帶則設數個流動廁所。位於受限區邊界的吳松街，食肆及商店林立，但昨日都關了門，人流稀少。毗鄰的佐敦道則熱鬧多了，商店如常營業，市民四處購物。

據報導，政府人員昨晨起拍門通知居民前往檢測，受限區內的居民Peach錯過了，之後便與男友主動下樓，獲發一張卡，寫上被安排早上9時至11時到D區域檢測。往檢測點的路上，每隔幾十米就有三數個穿保護衣的人員站崗，也有一排排檢測帳篷，「有少少似死城，可能因為見識過武漢封城 景象，覺得還好。不過一下樓見到樓梯口圍滿穿著防護衣的人，都有少少緊張」。

報導稱，在上海街受限區內開蔬菜店的鍾先生昨無法開店，稱需待解封後才可審視存貨，初步估計若存貨全部壞掉報銷，將損失3萬港元，盼政府賠償。上海街食肆老闆麥先生稱本以為只封「核心區」，其餐廳不受影響，最終餐廳在受限區內，無法營業。他批評政府事前無通知商戶，他訂了很多貨，憂存貨在解封後變成「垃圾」。

油尖旺區議員李傲然稱，至昨傍晚接獲逾40宗來自油麻地街市及新填地街商戶的求助，多屬菜檔、生果檔，而最受影響是辦年貨的商戶，因農曆新年將至，早已入貨，而餐飲商戶這兩天不能做生意，血本無歸。