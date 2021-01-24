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限區內商戶罵：無通知 搞到一頭煙

香港新聞組／香港24日電
因應疫情嚴峻，香港特區政府在佐敦劃出指定檢測區，區內人士須留在處所並接受強制檢測。（中通社）
因應疫情嚴峻，香港特區政府在佐敦劃出指定檢測區，區內人士須留在處所並接受強制檢測。（中通社）

港府昨日凌晨4時公告，將佐敦指定區域「廟街疫區」局部地區封鎖，區內人士被禁足接受強制檢測，最快48小時後才可獲放行。

香港01報導，在圍封區的居民出門上班才知悉被禁足，批評政府事前不作通知，令他感到不知所措，未能及早準備物資，「搞到一頭煙」，又擔心未能準時上班會被扣減人工，有菜檔職員則表示，昨早未能入內開檔，料運抵檔口的新鮮菜要全部報銷，損失近萬港元。

據報導，從事地盤工的周先生表示，出門才知悉政府圍封安排，對此感到一頭無緒，「話封就封，搞到一頭煙！」他指，平日忙於上班，未有補及物資，又擔心突然停工，會被雇主扣減人工。他坦言，支持隔離措施，但前提須及早通知，「我個竇係度，搬去邊呀？天橋底呀？始終都係度」。

在圍封區外的商戶蔡小姐表示，區內店鋪飼養了貓隻，擔心這兩日店內無足夠糧食，令貓隻餓死，言談間亦眼泛淚光，「不做生意不要緊……但貓要食物和清潔，好殘忍。」蔡向現場職員要求入內，但被告知「有入無出」，亦未知可否經由職員將貓帶出，正等候安排。

另一菜檔職員何先生表示，昨早4時打算開檔，豈料政府突然封區，令他感到不知所措。他指，大批新鮮菜凌晨已運抵檔口，預計將要報銷，粗略損失近萬港元，感到十分無奈。

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