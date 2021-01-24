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林鄭月娥為封區辯駁：已盡力 不覺有擾民

香港新聞組／香港24日電
香港特區行政長官林鄭月娥（中）23日視察「受限區域」強制檢測情況。（新華社）
香港特區行政長官林鄭月娥（中）23日視察「受限區域」強制檢測情況。（新華社）

政府首次封區檢測，大批居民此前已夤夜撤離，多名油尖旺區議員批評政府的相關舉動是勞民傷財。特首林鄭月娥昨日承認行動走漏風聲，但強調公共衛生控疫措施需要市民配合、支持。她稱，未來會改善公布行動細節的時間，又說不同意行動擾民，並引述居民稱「（行動）很好，應該做」。

明報報導，林太昨視察受限區後稱會不斷總結行動經驗，其中一個需要完善是何時公布行動。她又稱，行動無可能「十全十美」、消息滴水不漏。

被問如何確保已離開的居民會檢測，林太稱無可否認無法做到百分之一百。她稱，受限區內都是私人樓宇，無住戶名單，所以比早前做過類似執法行動的公屋乙明邨「麻煩」。她強調各區民政處亦非常努力，例如早前到40多幢有強制檢測令的樓宇拍門執法，找到無做檢測的百多人交給衛生防護中心跟進。她說政府同事在受限區內逐戶敲門，安排居民做檢測，「能力相信已去到最犀利」，只能盡力而為。

另外，政府昨凌晨4時圍封油麻地及佐敦的受限區，此前有人帶著行李離開，封區後亦有人被阻入區返家而襲警，不少居民埋怨封區前沒公布惹不便。

對於林太形容政府已盡心盡力，抗疫工作「沒有最好，只有更好」。油尖旺區議會副主席余德寶表示，早在一年前醫護已罷工要求政府「封關」，但政府政策失敗，影響基層居民，質疑林鄭「盡心盡力」的說法。

檢測 林鄭月娥 罷工

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