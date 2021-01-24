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孕婦遇截查 疑被警辱罵拖行 早產嬰入ICU

香港新聞組／香港24日電

一名懷孕七個多月的孕婦日前在土瓜灣住所樓下遇警員截查，被指不合作、阻差辦公，疑被辱罵「死肥婆」及質疑是否懷孕，其間還遭手銬反鎖雙手及拉起拖行。孕婦昨天生下未足兩公斤的男嬰，需在新生兒深切治療部接受治療，情况嚴重。

警方表示，當時被截查的女子情緒激動，拒絕出示身分證，遂拘捕她涉嫌阻礙警務人員執行職務。

據明報報導，孕婦的姊姊劉女士表示，妹妹事發當日下樓散步時被警員截查，當時有另一被截查的男子站在一旁，妹妹因近日疫情嚴重，不想站近其他人，爭持期間有警員罵其妹「死肥婆」，而患糖尿病及高血壓的妹妹感頭暈，故坐在地上休息。劉女士其後趕至，見坐在地上的妹妹被反手鎖上手銬，手腕瘀青。

翻看劉女士提供的影片，其妹曾激動地與警員互相指罵，警員多次拉起並試圖拖行她，之後救護車到場，劉女士多番要求下，警員才解開其妹的手銬，讓她可橫卧擔架上，再送往伊利沙伯醫院檢查。

據報導，劉女士說，其妹入院後要打安胎針，前日「見紅」，至昨晨9時多，她接到妹妹通知已產子。劉稱昨午見到妹妹，二人甫見面都不禁落淚，她轉述妹妹在生產過程大量出血，只瞄過兒子一眼，未看清兒子面容，目前最擔心兒子早產有後遺症。劉稱其妹談起截查事件仍然激動。

報導稱，當區區議員黎廣偉曾翻看事主家人提供的片段，稱事主當時沒持攻擊性武器，亦沒有攻擊行為，只有言語爭執，警員卻以手銬鎖起她，甚至企圖拖行她，斥責警員的行為不人道。他稱事主平復心情後，會與對方及其家人商討跟進行動，不排除向投訴警察課投訴。

警方表示，紅磡分區巡邏小隊人員上周三下午約2時在永耀街一帶進行代號「冠軍行動」的反罪惡巡邏，打擊非法入境者及過期居留者，其間截查一名42歲姓劉女子，要求她出示身分證，但該女子情緒激動並拒絕聽從指示，經勸喻後仍不合作，遂拘捕她涉嫌阻礙警務人員執行職務，下月中須向警方報到。

另據香港01報導，記者昨午重返永耀街後巷現場，仍有警員截停及搜查市民。附近店鋪不願談論事件，僅一名女士表示，最近較多警員前來截查，惟不清楚原因。她認為今次屬個別事件，「可能雙方都態度不好，不會單方面。」又指警員截查年輕人態度未見惡劣。

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