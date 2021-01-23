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1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

「香港圍封太遲」專家倡擴大範圍 全民強檢

香港新聞組／香港23日電
香港政府23日凌晨4時首次援引相關規例實施「禁足令」，並「圍封」佐敦部分範圍劃為「受限區域」，涉及逾百幢大廈。圖為「禁足令」實施後，警員隨即在上述街口駐守，拉閘「封區」。（中通社）
香港政府23日凌晨4時首次援引相關規例實施「禁足令」，並「圍封」佐敦部分範圍劃為「受限區域」，涉及逾百幢大廈。圖為「禁足令」實施後，警員隨即在上述街口駐守，拉閘「封區」。（中通社）

新冠肺炎疫情在油尖旺區大爆發，過去14 天區內累計超過264名居民確診，港府23日圍封佐敦、油麻地疫區指定 範圍，配合強制檢測實施禁足措施。呼吸系統專科醫師梁子超指出現時才圍封已經太遲，建議政府應擴大指定區域範圍，為達到「清零」目標，必須動員社區力量。

綜合港媒報導，前食物及衞生局助理陳凱欣認為，政府的抗疫工作反應慢得離譜，對檢疫安排沒有做好計畫，令港人為抗疫不斷白交學費，油尖旺已經淪為疫區，更正蔓延到更多區域。陳凱欣表示，若政府想走在爆疫速度前，現時能做的，只有馬上實行全民強制檢測，否則病毒將會以迅雷不及掩耳的速度蔓延到全港。

港大微生物學系講座教授袁國勇則指出，「封區」永遠都有些用，可以確保大廈所有人檢測。但封區決定不容易，會影響市民生活及生計。

機組人員免檢擬取消

報導指出，港府為加強外防輸入，原本機組人員入境可以豁免檢疫14天的措施擬取消。政府將強制所有抵港的機組人員在機場檢測病毒，曾到極高風險地區的更要在酒店等有陰性結果才可離開，其他亦要在家隔離24小時等待結果。

食衞局局長陳肇始22日表示，將來機組人員抵港時，也需要在指定酒店檢疫14天，但未有透露何時實施。

國泰航空回應表示，得悉政府有意收緊機組人員的隔離檢疫規定，故正向當局索取生效時間等細節，以便盡早作出規畫，盡量減少新措施對國泰機組人員以及客運與貨運服務的影響。

檢測 疫情 機場

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