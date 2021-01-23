香港首度「封區」1萬人禁足48小時強制檢測 油麻地居民逃難

香港警方、懲教署等多個政府部門人員23日凌晨到佐敦部分範圍劃為「受限區域」拉上封鎖線及設置鐵馬限制出入，期間有封鎖線內居民離開。（美聯社）

香港 昨增61宗確診中，24人居於油尖旺，其中8人住在指定檢測 區。油尖旺區疫情 危機升級，港府23日凌晨4時首度實施「禁足令」，並「圍封」油麻地、佐敦部分範圍劃為「受限區域」，逾千名紀律部隊參與行動，涉及逾百幢大廈。消息傳出前日，有居民帶家當「漏夜搬竇」，也有居民開始儲糧，買了足夠一周食用的凍肉。

香港電台報導，港府清晨圍封佐敦「受限區域」，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，範圍內的人士須留在處所，並按政府安排接受強制檢測。民政事務局局長徐英偉解釋，範圍內的新型肺炎確診數字仍然比較高，多幢大廈的污水都有陽性紀錄，因此引用規例實施留在原處所的規定，涉及1萬人口，今日午夜前強制檢測。

他說，今次行動政府多個部門動員超過3千人，目標是在48小時內完成整個行動。

範圍涉100幢大廈

大公報報導，據了解，圍封涉及約100幢大廈，警員昨晚駐守圍封區出入口，居民須持陰性檢測結果才能離開大廈，但可在圍封範圍內走動，如購買日用品等；入境、消防、懲教及海關人員則會「洗樓」，逐家逐戶拍門，確保居民已按要求接受檢測。

據了解，圍封範圍未必是整個強檢小區，圍封期間，政府會向區內有需要人士提供基本物資。政府消息稱，居民周末大多毋須上班，是封區的最佳時間，料在兩三日內完成，讓居民於周一如常工作，但須視乎檢測進度決定何時解封。

明報報導，廟街小販、指定區內街市及熟食市場商戶接獲通知今天不能做生意。廟街商會主席陸興發表示，食環署通知小販須昨晚10時收檔。新填地街排檔和油麻地街市商戶昨獲通知須於晚上關門清洗，油麻地街市周六、日不能開業。油麻地街市約有120檔，新填地街涉約100個排檔受影響。

冰箱、家具也運走

報導指出，從昨日中午開始，佐敦和油麻地陸續有很多居民帶著行李離開，形容如「逃難」。一直到晚上都還見到居民攜家帶眷、搬運冰箱和家具，搭上貨車離開。

報導稱，封區令居民擔心，不少居民開始到街市大手買蔬菜及凍肉等儲糧。指定區域外的文輝樓居民陳女士，從社交媒體得知封區消息，花千元買糧食，包括凍肉、麵條等。她說平日在新填地街買菜，擔心封區後無菜賣，昨特意推手推車買菜，供一家六口一周食用。