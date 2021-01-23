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病毒疑「煙囪效應」傳播？ 金威廣場C室全撤

香港新聞組／香港23日電

油尖旺區疫情持續爆發，位於佐敦、油麻地「強制檢測小區」內的金威廣場，22日有四個C室單位確診，全幢C室住戶須撤離。專家懷疑「煙囪效應」肇因，病毒是由最先發病的5C住戶或因沖涼時有暖流經喉管或天井上升，造成上層4C單位感染。此猜測將待居民撤離後進一步核實。

大公報報導，港22日新增61宗確診中，24人居住油尖旺區，包括八名佐敦「強檢小區」居民，金威廣場住戶占3人。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該大廈早前有兩個C室單位確診，昨日新增三個單位中，有兩個都是C室，另一單位是同層，累計五個單位共10人確診。

衞生防護中心與專家顧問22日到場視察，傳染病處首席醫生歐家榮稱，染疫單位分別是5A、5C、6C、7C及17C，最先發病的5C單位共有6人確診，最早的發病者於15日發病。

感染源頭是油尖旺區一間清潔公司，該公司已有11人確診。C室單位中，六、七樓住戶患者均無病徵，17樓住戶17日測試呈陰性，三日後發病再測試呈陽性，餘下的5A單位亦無病徵。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇稱，大廈喉管沒有明顯破損或改動，但需進一步探查有無肉眼不可見的裂縫。

袁國勇稱，5C單位最早發病且有病徵，應該是大廈源頭，當帶病毒的5C住戶沖涼時，會有暖流濕了空氣而經天井或渠管上升，形成「煙囪效應」，從其他單位的渠管破裂處進屋，尤其是打開抽氣扇的時候，機會更大。

另外，5C住戶呼吸時噴出的微粒，也可能經過抽氣扇走出天井。至於是哪一種傳染途徑，需待居民撤離後進一步核實。

檢測 疫情

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